Un Boeing 747 de carga –del tipo que no lleva pasajeros, salvo la tripulación– despega al atardecer del aeropuerto de Frankfurt. La imagen, combinación impactante y estética de las leyes de la óptica y de la mano experta del fotógrafo, muestra algo que por lo general no advertimos: los chorros de los motores de la enorme aeronave. Aunque no suelen ser evidentes, los escapes de los motores de aviación preocupan a los científicos del clima desde hace décadas. Según un artículo que la BBC publicó hace un año, la combinación de los gases de los escape y las estelas de vapor de agua de los aviones son responsables del 5% del calentamiento global. Ahora, por la pandemia, la industria sufrió una paralización histórica que, a pesar de las consecuencias económicas, podría darles a los investigadores nuevas pistas acerca de si la foto de arriba es solo bella o también riesgosa.

Conforme a los criterios de Más información