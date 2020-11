Eligiendo a la Reina del Llanto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 00:05

Llorar es un sentimiento, llorar bien es un arte y en México es un oficio. Allí existen las plañideras, personas contratadas para animar los velorios y los entierros con sus llantos. Y cada 1º de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) se realiza un concurso anual para elegir a la plañidera del año.

Pero este año los cementerios estuvieron cerrados por causa de pandemia -México cuenta 92.000 bajas por el coronavirus y la curva sigue en aumento- y los mexicanos no tuvieron la posibilidad de celebrar su día de los muertos. Por eso el concurso anual de plañideras, donde se elige a la mejor plañidera del país, se realizó online. Las participantes mandaron un video de no más de dos minutos de sollozos para ser evaluados por un panel de jueces. Hubo llantos ortodoxos y hasta llantos con humor, con lamentos que parecían rutinas de stand up. Entre lloriqueos, Brenda Anakaren Torres Villarreal dedicó su video al año 2020. "Sin lugar a dudas, uno de los peores que hemos vivido", sentenció. "Si no le lloras a 2020, no le lloras a nada". Reírse es una forma de enfrentar a la muerte.

