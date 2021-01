Ellos están todavía más asustados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2021 • 00:00

Con los años he descubierto un resorte muy significativo oculto en nuestra mente. Declaramos amar la naturaleza y, cuando llegan las vacaciones, corremos a buscar un poco de verde. El humano original que habita en nosotros, agazapado tras 10.000 años de civilización, necesita un poco de verde. De verde y de espacios abiertos, de cielos altos y bosques sombríos desde donde se oye o se sospecha el rumor del océano. El agua, en particular, nos hipnotiza. Un arroyo humilde es suficiente para que nos instalemos en sus riberas. No es una casualidad. Ni siquiera es la necesidad de un poco de alivio en estos días bochornosos. Centenares de siglos atrás, el agua era la dadora de vida. Mucho antes de los fenicios, del Pireo y de Trafalgar, el océano y los ríos quedaron grabados en nuestro ADN como el lugar donde estar.

Con el progreso extraviamos también el horizonte -la línea del sosiego, como me dijo una vez un amigo, hablando de estas cosas-, y por lo tanto también vamos en su búsqueda toda vez que nos tocan vacaciones. Nosotros, que el resto del año vamos de la pantalla al parabrisas y del parabrisas a otra pantalla, nos pasamos tardes enteras observando el mar interminable, que no es otra cosa que horizonte puro.

Nos empachamos de verde, de atardeceres y de agua. De espacios abiertos y cielos inmensos en los que, luego de los días en los que el estío muerde los ojos y los hombros, llegan los cumulonimbos colosales cuya estatura empequeñece a nuestras montañas más orgullosas.

Y sin embargo, detrás de esta fascinación, acecha otro instinto, que los siglos de aislamiento fueron exacerbando, hasta que mutó en un miedo constante, en un ardor que no se cura, en un vivir sobre ascuas. Podría describirlo, pero una anécdota ilustrará mejor el asunto.

Hará un par de años estaba saliendo de mi barrio rumbo al diario cuando una amiga que vive a media cuadra me hizo señas de que parara. Había un problema. Un problema llamado sapo.

El batracio se había atrincherado en el compartimento del medidor de agua y era menester sacarlo. Solo que nadie se atrevía a tanto. Como ya me había hecho fama, me encontré en el lugar y el momento adecuados, y ahí fui, a sacar al pobre sapo de su trinchera. Sí, con la mano desnuda y ante la mirada entre estupefacta y disgustada de varias personas.

-¿Vas a agarrar el sapo con la mano? -quiso saber, incrédulo, el señor que venía a arreglar la pérdida de agua.

Sí, claro, es un sapo, no plutonio. Además, lo vengo haciendo desde que aprendí a caminar, rodeado de verde, de libélulas y de hormigas. Me sacaron una foto y todo, para registrar el inusual acontecimiento, en la que aparezco sonriendo y con el perplejo anuro panza arriba en las palmas de mis manos. Después de eso lo llevé a la laguna, pero todo el asunto me dejó pensando. Un animalito de 300 gramos había mantenido a raya a tres adultos; alguno, presuntamente, muy curtido. ¿Por qué?

Porque además de fascinación la naturaleza causa miedo. Salvo que sea conocido, cualquier bicho asusta. Todo insecto es una amenaza potencial o produce repugnancia. Las arañas, antiguas aliadas de la humanidad, llevan la peor parte. Los reptiles, ni hablar. En noviembre, los escarabajos de tierra originan en casa toda clase de corridas, y ahí tengo que ir a rescatarlos. Infaltable, la amonestación se reitera. Que cómo voy a agarrar ese bicho asqueroso con la mano.

Concedido, hay un puñado de criaturas en este planeta que pueden matarte, si hacés todo mal. Pero la inmensa mayoría de los seres vivos que nos rodean (y son innumerables) no solo son inofensivos y están más asustados que nosotros, sino que, si los dejamos hacer su vida, resultan beneficiosos. Me pregunta alguien cómo hago para que no haya moscas en verano aquí, en casa, con todo abierto.

-Es que tengo amigos poderosos -respondo. Es la verdad.

