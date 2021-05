En busca del rubí que esconden los futbolistas

Observar que Gabriel Batistuta tenía negra la uña del índice de la mano derecha abrió otra solapa en la charla. Había sido un golpe, jugando con Shamel, el menor de sus cuatro hijos varones…, el que no alcanzó a verlo en las canchas. Sin tener proporción de la leyenda de su apellido, un día le pregunto: “Papá, ¿alguna vez pateaste un penal o un tiro libre?”. La primicia importa, tanto como el título rimbombante, pero la entrevista realmente alcanza otra dimensión cuando ilumina ese rincón desconocido. En estos tiempos de distancia y virtualidad, el teléfono y el Zoom les quitan información a la atmósfera de la entrevista. Gestos y ademanes a veces hablan más fuerte que las palabras. Son una invitación para escarbar donde uno jamás se hubiese imaginado. Es un instante y la conversación cambia para siempre.

Las sorpresas que esconden las entrevistas son un rubí. Pero siempre conviene estar preparado para todo tipo de interlocutor. Diego Simeone exige argumentos, involucra al periodista en la charla, y no necesariamente porque le interese su opinión, sino para subrayar la suya. Hay olvidadizos y bromistas. Los hay muy humanos, como Pochettino, Aimar o Pekerman. Caballeros como Valdano, Martino, Solari o Zanetti, el vicepresidente de Inter que en la semana analizó en LA NACION la gestión que condujo al scudetto. Zanetti y este diario guardan una anécdota que selló su cercanía: en 1995, antes del pase a Milán, la propuesta fue hacer una producción enfundado en un traje porque se mudaba al centro de la moda. “No tengo ni uno”, respondió. Y se vistió para la ocasión con prendas de este cronista.

Hay voces comprometidas, como las de Nahuel Guzmán o Sorin. Luchadoras, como Agustina Barroso. Glorias desprovistas de veleidad, como Kempes, Francescoli o Burruchaga. Y todo lo contrario, como Gatti. Filosos como Chilavert. Directos y conceptuales como Héctor Cúper, Cappa o Gabriel Heinze. No importa la escuela, importa que inviten a pensar. Ricos en anécdotas, como Basile y Passarella; con fino sarcasmo, como Bianchi; meticulosos, como Gallardo; intensos como Bilardo y evocativos como Menotti. Agradecidos, como el eterno Amadeo Carrizo. ¿Y Maradona y Messi? ¿Cuál, cuáles? Diego hubo muchos. Y la palabra de Messi tardó varios años en tomar sustancia.

Están aquellos que al final de la entrevista murmuran, en amable exhortación: “Cuidame, tratame bien”. Hay desconfiados y gruñones, como Julio Grondona. Y también interesados, que proponen la entrevista cuando ellos la necesitan. Advertencia en caso de aceptar: agenda abierta y tiempo ilimitado. “De eso no va a hablar”, aconseja su círculo. El protagonista podrá callar, pero el periodista siempre tendrá el deber de hacer la pregunta. Esa mecánica es innegociable. ¿Aunque se caiga la entrevista? Convendrá que esa entrevista se caiga. Mucho más si a alguien se le ocurre pedir dinero a cambio. También algunos reportajes resultan un fiasco. ¿Me deja reservar esos nombres? Para protegerme, porque la culpa ha sido del periodista: en la elección del protagonista está un buen porcentaje del éxito. No vale culpar a gamer ni streamer.

"Gestos y ademanes hablan más fuerte que las palabras. Son una invitación para escarbar donde uno jamás se hubiese imaginado. Es un instante y la conversación cambia para siempre."

Cuando el desafío es sostener una serie de entrevistas semanales, la búsqueda es capturada por la aceleración y la incertidumbre. Entonces la exploración debe ser muy vasta. Llevo 30 gestiones en paralelo. Algunas cuentan años, como son los casos de Jorge Sampaoli, Ezequiel Lavezzi, y ‘Chiquito’ Romero. No dejo que se cubran de telarañas. Es la manera más noble de demostrarle genuino interés al candidato. No existen imposibles. Ni Marcelo Bielsa, pero hay que aprender a convivir con la acidez del fracaso. Y encontrar el equilibrio para no invadir, sin dejar de ser persuasivo. La perseverancia trae recompensa. Pero, ¿algún límite debe haber? El no, entonces ya no se insiste. Ejemplo: charlamos decenas de veces durante su carrera, pero desde que dejó de jugar, Ariel Ortega demoró su respuesta hasta que un día dijo no. Punto. De alguna manera, el no alivia. El gran enemigo es la dilación. Un desgaste tóxico.

Timoteo Griguol estaba siempre dispuesto. Pero gira el mundo y cada vez le cuesta más a un medio gráfico, aun con sus robustas plataformas digitales y audiovisuales, conseguir una entrevista. Se ha llenado de retenes: intermediarios, departamentos de prensa, asesores de imagen, sponsors… Algunos protagonistas argumentan que se sienten más seguros cuando hablan en vivo porque se garantizan que no se tergiversen sus declaraciones. Suena a excusa, pero también conviene pararse frente al espejo: algo hemos hecho mal para sembrar cierta desconfianza. Lo cierto es que no contamos con la asistencia de un equipo de producción. Tampoco hay regalos ni canjes como cebo. A veces los futbolistas se asustan porque en un diario las entrevistas son en serio.