En campaña, con la Biblia y un sable sin remaches

La distancia entre genialidad y ridículo es tan estrecha que se atribuye a un viejo poeta y periodista argentino haber instaurado una cáustica máxima para jóvenes cronistas que decía: “Si no se es un genio, es preferible ser correcto”. Obvio es que una multitud de periodistas, conductores televisivos y dirigentes políticos jamás la han oído. O que gozan de insuperable autoestima. Ambas causalidades no son excluyentes. Las campañas políticas y la presentación de programas de tele suelen ser campo propicio para corroborarlo. Este verano electoral no ha sido la excepción para los lanzamientos exploratorios de bajo costo de aspirantes a candidatos. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, vacunado hace mucho contra el miedo (al ridículo), fue uno de los pioneros. Con reminiscencias evangélico-castrenses, a pesar de pertenecer a un espacio autopercibido progresista, instaló carteles que rezan: “Berni, el camino y el orden”. La Biblia y el sable sin remaches de Discépolo siempre vuelven. Sin poesía. Los restos del viejo periodista-poeta se estremecen.

Temas Opinión