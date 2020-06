En el aquelarre, faltan las palabras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020 • 00:00

No siempre las épocas álgidas son ocasión de pronunciamiento. Puede pasar lo contrario: que se imponga, liminar, el silencio. Karl Kraus había sido la mala conciencia de la Viena de principios de siglo, a la que definió como una "etapa experimental para el hundimiento del género humano". Claro que no se refería solo al derrumbe del imperio de los Habsburgo. Aforismos lacerantes, palabras en versos y prosas periodísticas de trasnoche denunciaban la miseria moral y estética. Pero cuando Hitler, que participaba de ambas miserias, tomó el poder, la esperada voz de Kraus calló.

"No se me ocurre nada sobre Hitler. Soy consciente de que, con este repetido intento por comprender, he quedado a la zaga de las expectativas cifradas en mí". Empieza así su libro de 1933, La tercera noche de Walpurgis (Editorial Hiru), preludio de su palabra fatigada y, por fin, llena de datos. Pero con el tiempo, la historia se vuelve menos documental que alegórica. Será como dice esa frase que le gusta a Peter Handke: "Para averiguar la verdad, hay que contradecir a los hombres".