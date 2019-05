En el laberinto

Crédito: Owen Humphreys

INNERLEITHEN, ESCOCIA.- Y allí está el jardinero, en absoluto perdido en su laberinto. Si se fuerza la vista quizá pueda verse la tijera de podar, suspendida en el metódico abrir-cerrar de su trabajo. No sabemos si se trata de un mero efecto de azar y de encuadre, pero en la foto, hundida en el trazado preciso del parque, la pequeña figura del jardinero es la imagen misma de la soledad. Un tranquilo, ordenado y, por alguna razón difícil de explicar, poco angustioso retiro. Entre los ligustros de Tranquair House, en Escocia, este hombre -apostamos a imaginar- sabe bien lo que hace. Su hilo de Ariadna es el oficio; poda tras poda, como un guardián mítico, preserva las líneas perfectas del verde. Tras su esfuerzo no hay Minotauro, sino turistas; lo suyo no será el sin tiempo de la leyenda, sino el vértigo de una época que carga con su propia cuota de enigma.

Edición fotográfica Dante Cosenza