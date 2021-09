En la niebla

No vemos, interpretamos. La imagen fantasmal de los dos chicos corriendo en la bruma no es tanto una escena onírica o el retrato de un extraño incidente atmosférico, sino el resultado de una obra humana. El lugar es la Fuente de la Niebla o la Fuente de las Ferias, en el Corona Park-Flushing Meadows, al norte de Queens, en la ciudad de Nueva York. La fuente tiene una serie de aspersores que producen la característica e hipnótica niebla de agua en la que se ven sumidos los dos chicos de la foto. Ha estado ahí desde la Exposición Universal de 1964 y fue refaccionada en 2019, un proyecto que costó 6,8 millones de dólares y que llevó un año. ¿Solo una linda foto, entonces? No tanto. Los chicos están en la fresca niebla de agua porque la ciudad alcanzó estos días temperaturas de 33 grados y disparó el alerta por ola de calor. Otra ola de calor.

