En el mundo persiste la ola de violencia contra los cristianos

Hay 245 millones de cristianos que, en algún rincón del mundo, sufren persecuciones y enfrentan penurias, tan sólo por su fe. Esa escalofriante cifra es más de cinco veces la población total de la Argentina. Pero frente a ella, pocos se conmueven. Hasta el Papa Francisco parecería no emplear la energía suficiente en la necesidad de enfrentar de lleno la trágica situación que sufre buena parte de su feligresía. Pero, admitiendo claramente la gravedad del problema, desde las catacumbas que circunstancialmente visitaba, ha señalado que: "hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos". Y es obviamente así.

Las persecuciones son notorias en China, en Corea del Norte y en la India. Y están creciendo, sin pausa y sin que el mundo se escandalice demasiado por lo que sucede. En los países nombrados se encierra a los cristianos en campos de concentración, para pretendidamente poder "re-educarlos", sometiéndolos a trabajos forzados y violencia.

Las persecuciones son multifacéticas y diversas. Sobre los 195 países que conforman la Naciones Unidas, nada menos que en 144 de ellos las persecuciones de toda suerte contra los cristianos son una terrible realidad.

Hablamos del 74% de los pretendidamente modernos Estados del mundo en el que hoy todos vivimos. Una realidad monstruosa aparece tan sólo con meditar un instante acerca de lo que ese altísimo porcentual significa.

No obstante, lo cierto es que una suerte de manto de silencio cubre el tema. Como si, sorprendentemente, debiera estar escondido o mantenerse callado; lo que no tiene ningún sentido y es, probablemente, uno de los factores principales de la persistencia de una situación inaceptable que, sin embargo, se mantiene y perdura. Es hora ya de reaccionar y denunciar y hacer cesar las cobardes persecuciones contra los cristianos.

El tema es bien grave y no es una cuestión menor, que sólo atañe a la Iglesia. Es una preocupación seria, que debiera ser de todos. Cristianos o no. Perseguir a un ser humano por sus creencias religiosas conforma toda una monstruosidad, absolutamente injustificable. No denunciar lo que sucede, también.