En la provincia de Buenos Aires, algo peor que una Justicia "saca-presos"

29 de abril de 2020

En medio de una completa e inexplicable parálisis tribunalicia , con juzgados civiles y laborales cerrados -a pesar de que podrían funcionar de manera digital-, la Justicia bonaerense solo ha salido de su letargo para liberar detenidos a mansalva y llenar las cárceles de celulares . Por supuesto que en medio de una pandemia debe prestarse atención a los riesgos sanitarios de la población carcelaria, pero la respuesta debería ser cuidadosa, ecuánime, ajustada a criterios y procedimientos inobjetables. Parece haberla dado, sin embargo, una Justicia "saca-presos" que actúa a los ponchazos y con oportunismo ideológico .

El asunto agrega angustia a una sociedad ya atemorizada por el virus . Es inevitable sentir miedo por las víctimas y sus familias, por nosotros mismos y hasta por los propios presos. Todo ha sido tan improvisado y confuso que nadie sabe, por ejemplo, si aquellos detenidos a los que mandan a sus casas estarán más protegidos ahí que en un establecimiento penitenciario. Parece una ingenuidad, además, suponer que quien no cumplió con la ley penal y además viene de estar encerrado, cumplirá con la cuarentena obligatoria y los protocolos de aislamiento social. Todo, en definitiva, se asemeja a una trama "orwelliana". Mientras la pandemia obliga a encerrar a los ciudadanos, un juez decide liberar a los presos . La ciencia ficción no se hubiera arriesgado a tanto.

Es probable que dentro de nueve meses nazcan cientos de hijos de "liberados por el coronavirus". En un ejercicio conjetural, podríamos imaginar que muchos de ellos serían bautizados con el nombre de "Víctor". Ocurriría, al menos, si sus padres decidieran homenajear al juez que abrió las puertas de las cárceles: Víctor Violini . Centenares de presos le deben a Violini la habilitación para una excarcelación masiva a través de un hábeas corpus colectivo. Pero la audacia de esta decisión obliga a tomar perspectiva, a intentar mirar el bosque sin que nos tape el árbol, y a poner la lupa sobre el Poder Judicial de la Provincia, teñido desde hace años de una pátina de oscuridad y de sospechas.

Sin hacer conexiones arbitrarias, es imposible ignorar que Violini compartía, hasta hace muy poco, la misma sala del Tribunal de Casación de la Provincia con el camarista Martín Ordoqui , ahora suspendido (pero inexplicablemente libre) por un supuesto revoleo de coimas y venta de fallos que, según la acusación, administraba a su antojo desde ese mismo tribunal. Ordoqui, a su vez, está incluido en la causa del exjuez César Melazo , hoy detenido como presunto líder de una banda de delincuentes comunes integrada por barrabravas y malandras de toda estirpe.

No puede mirarse una medida tan controvertida como la excarcelación masiva de presos sin mirar, en definitiva, a la Justicia penal de la mayor provincia argentina.

Cuando Melazo se siente finalmente en el banquillo, se pondrá en discusión algo más que la conducta de un individuo. Será inevitable preguntarse cómo pudo un juez de la provincia de Buenos Aires convertirse en acusado de liderar una banda de delincuentes comunes sin que el sistema lo detectara a tiempo . Habrá que preguntarse hasta qué extremo llegaron la indiferencia o la tolerancia del propio Poder Judicial. El juicio también provocará otras preguntas incómodas: ¿Melazo fue una excepción o el emergente más grotesco y desembozado de un sistema carcomido por la corrupción y el "vale todo"? ¿Por qué hubo tanto silencio frente a sospechas que muchos deslizaban en voz baja y que se habían transformado en un secreto a voces?

Melazo no fue un juez más del fuero penal bonaerense. Fue "el" juez . Ejercía una suerte de liderazgo en un sistema en el que los mejores fueron desplazados por los más audaces. Manejó durante veinte años una enorme cuota de influencia. En la capital de la Provincia, "el poder" sabía que había que hablar con Melazo . Manejaba los hilos de la Justicia penal, era una especie de padrino para los comisarios bonaerenses y hacía ostentación de influencias en el complejo entramado de la política provincial. Sobrevivió a varios gobiernos y nunca disimuló ni se amparó en el perfil bajo. No hacía falta. En otros estamentos mandaban, por ejemplo, el camarista Ordoqui o los fiscales Fernando Cartasegna (acusado de fingir un ataque mafioso contra sí mismo) y Tomás Morán (detenido por asociación ilícita). Todo "a la vista". No era un sistema que funcionara en los sótanos, sino en los principales despachos del Poder Judicial de la Provincia. Por eso, cuando se inicie el juicio oral a Melazo será inevitable preguntarse en qué se había convertido la Justicia bonaerense y hasta qué punto se ha extirpado el tumor de la corrupción que, según el cúmulo de sospechas, se había extendido demasiado.

No se trata, en definitiva, de examinar solo un fallo o una conducta individual. La historia deberá juzgar a un Poder Judicial -el bonaerense- en el que hasta el propio Oyarbide quizá hubiera pasado desapercibido. Habrá que preguntarse por qué hubo, durante décadas, tanto silencio en las máximas instancias de ese Poder Judicial, en los colegios de abogados, en las asociaciones de magistrados. Y, sobre todo, habrá que preguntarse si algo o mucho del "melazismo" no sobrevive a pesar de los escándalos. La duda no es infundada: Ordoqui, por ejemplo, todavía goza de una aparente protección que le ha permitido hasta ahora esquivar el jury de enjuiciamiento y ampararse en sus fueros para no ir a la cárcel. ¿Qué parte del sistema lo protege? ¿Rige algo similar a la omertá? Y algo más: ¿Es casual que uno de los excarcelados de Violini sea "el gestor" de la banda de Melazo? Son preguntas que, por ahora, no tienen respuesta.

¿Cómo entender las razones del silencio o la indiferencia frente a la más grosera corrupción judicial en la capital bonaerense? Quizá haya influido una cultura del "no te metas", injustificable por supuesto en aquellos que tienen la obligación no solo moral sino funcional de "meterse" y no hacerse los distraídos. Pero cuando la corrupción se "empodera", flaquea la voluntad de aquellos que dependen del poder para conservar cargos, procurar ascensos, nombrar familiares o mantener privilegios. Algo (o mucho) de eso probablemente haya ocurrido. Es sabido: "Melazo, Ordoqui & Asociados" actuaba en un contexto en el que una suerte de anestesia general amparaba en la capital de la Provincia otros liderazgos tóxicos, como el del "Pata" Medina o el de Marcelo Balcedo en el "sindicalismo empresario". Hay que reparar, además, en que mientras Melazo era "el" juez, una especie de bizarra vedete televisiva se convertía en prototipo del abogado penalista. Las Ferraris y los trajes Armani (ya no la doctrina ni la literatura jurídica) pasaban a ser "señas de identidad" del abogado estrella. Se dejó de leer jurisprudencia para empezar a bailar y a facturar.

Por otra parte, el espíritu de la "Justicia militante" también impregnaba (¿o impregna?) a los tribunales bonaerenses. Es probable que, en algunos casos, la militancia funcionara como coartada o pantalla para encubrir negocios sucios.

Un vidrioso entramado de favores, intereses, influencias y resortes de poder, atraviesa el mundo judicial y abogadil de la capital bonaerense. Quizá haya que reparar también en eso para entender cómo pudo llegar el "melazismo" a colonizar parte del Poder Judicial. El asunto excede a los tribunales para extenderse a ámbitos académicos, organismos de control y colegios profesionales, además de involucrar, por supuesto, a actores de la política bonaerense. Es sabido, por ejemplo, que la facultad de Derecho de La Plata (y toda su política de concursos, designaciones y asignación de partidas) es manejada desde la Fiscalía de Estado de la Provincia, una suerte de megaministerio de abogados oficiales que ha extendido su influencia a los sistemas de designación de magistrados y de enjuiciamiento de jueces y abogados. Esas telarañas de poder también deben ser observadas para entender la cultura del "no te metas" y del silencio ante las desviaciones del sistema.

El Poder Judicial bonaerense tiene, por supuesto, reservas de honestidad, de valentía y de seriedad que han permitido, inclusive, desenmascarar (aunque fuera tarde) algunas de estas inconductas. A esas reservas habrá que encomendarse para que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires recupere el prestigio, la confiabilidad y la transparencia que ha perdido. Habrá que hacerlo con esperanza y con actitud de vigilancia ciudadana. Una Justicia corrompida es lo peor que le puede pasar a una sociedad. La deja huérfana de defensas y de garantías. No hay mayor instancia de degradación institucional.

Quizá el escándalo de la "Justicia saca-presos" sea, al fin y al cabo, una oportunidad para mirar el bosque. Tal vez descubramos que no es "un fallo" ni es "un juez", quizá el problema sea la Justicia de la provincia de Buenos Aires . ¿Podremos algún día volver a confiar en ella?