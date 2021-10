¿En qué cree hoy el peronismo?

El divorcio del peronismo con la sociedad volvió a quedar plasmado en los insultos que recibió el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, cuando el miércoles intentó acercarse a la marcha por la inseguridad frente al Monumento a la Bandera. Fueron muchos los improperios dirigidos a su persona y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, pero uno de ellos reflejó con claridad el precio que están pagando los dirigentes alineados con el kirchnerismo por los despropósitos que ha acumulado el Gobierno desde que asumió. “Liberaron a los presos, hijos de p…”, le reprochaba uno de los manifestantes, fuera de sí. Difícil separar este dato de la muerte de Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años que fue asesinado hace poco más de diez días por dos delincuentes que le robaron su Renault Clio. También, de la violencia narco que asedia a la ciudad.

Perotti intentó ubicarse del lado de los manifestantes, pero se vio obligado a emprender una rauda retirada. La bronca de la gente lo devolvió al lugar que le corresponde: el de la responsabilidad institucional. Todo un síntoma de época, sin embargo: en modo Berni, el “reclamado” por la rampante inseguridad pretendía confundirse con los reclamantes. Gesto demagógico o mera imprudencia, este error de cálculo exhibe hasta dónde llega la desorientación de los dirigentes del peronismo territorial, perdidos en un laberinto agónico tras la irresponsabilidad de haber avalado la aventura electoral de Cristina Kirchner. Ese pecado original derivó en una administración incapaz de dar dos pasos en la misma dirección, aunque muy certera para acometer siempre, de cualquier modo, el paso equivocado.

A las facciones del peronismo siempre las amalgamó un sentido religioso del oportunismo electoral. A la hora de ganar elecciones se acaban las disputas. También coinciden en los métodos para lograrlo. En ese trance todos, desde la derecha feudal hasta la izquierda de utilería, abrevan en una larga tradición. No hay duda de que en esta campaña están haciendo lo que han aprendido. El problema es que lo que siempre ha rendido frutos hoy no parece mover el amperímetro. Hacen llover platita en todo el territorio nacional, pero no cosechan votos. El vértigo electoral enciende la desesperación, y las contradicciones se multiplican. En lugar de aplacarse, las disputas se encrespan.

La identidad del peronismo la determina el poder. Sin él, sus dirigentes más representativos son almas en pena, desterrados del cielo a merced de la ley, y solo los mueve el afán de recuperarlo. La desorientación actual del oficialismo responde a la íntima convicción de que lo están perdiendo. Lo decían las caras de velorio en el palco durante el acto de homenaje a Néstor Kirchner a once años de su muerte, mientras el Presidente hablaba para la tribuna y vaciaba otro poco su palabra y su figura.

¿En qué cree hoy el peronismo? Pareciera que en nada. Muchos de sus dirigentes históricos le pusieron las fichas a Cristina Kirchner para asegurar la vigencia de su poder en su territorio o en su sindicato, o para usarla de plataforma de sus propias ambiciones, a pesar de que en secreto desean verla fuera de juego. Los ata a ella, todavía, una mezcla de cálculo y de miedo. El resultado es un sometimiento voluntario, pero no tanto, que los coloca en una posición humillante. ¿Seguirán bajando la cabeza ahora que la contraprestación de la vicepresidenta, según todos los sondeos, está puesta en duda? Es posible que sea tarde para desmarcarse. Son parte de un gobierno pergeñado para cumplir los deseos y las necesidades de una sola persona, de la cual se han colgado por conveniencia. Como no podía ser de otro modo, esa gestión le ha resultado demasiado costosa al país y todo indica que el electorado pasará factura.

La máscara ideológica que se fabricó el kirchnerismo empieza a ser un lastre, aunque previsiblemente la vicepresidenta se aferrará a ella para asegurarse la vigencia que hasta aquí le garantizó el núcleo duro de sus seguidores. De todos modos, cada vez parece más claro que esa máscara solo encubría una simple cuestión de plata. Repasemos las evidencias en este sentido de esta semana. Primero, el exjefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez, Hugo Carvajal, describe ante la Justicia española el modo en que el jefe bolivariano le enviaba millones de dólares a Néstor Kirchner en valijas clandestinas. Después, el empresario arrepentido Patricio Gerbi declara en juicio que un financista cercano al matrimonio Kirchner, cuando Néstor era presidente, le pidió coimas para acceder a un contrato de obra pública. Nada que los cuadernos de Centeno no hayan ilustrado a nivel industrial. Luego, en contra de lo que establece la ley, la Anses de Fernanda Raverta le concede a la vicepresidenta la doble jubilación de privilegio: unos 2,8 millones mensuales (casi 100 jubilaciones mínimas).

La mejor definición ideológica del kirchnerismo es la escena antológica en la que Néstor Kirchner le declara su amor a una caja fuerte: “¡Éxtasis!”. Hasta allí, la realidad. Lo que le dice enseguida a un colaborador prefigura el relato: “No habrás filmado, ¿no?”.