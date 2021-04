Gli enigmi sono tre/ Una è la morte! (Los enigmas son tres; una es la muerte), Turandot. Libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni. Cuando empezó la pandemia y se informó que la población de riesgo y con más posibilidades de morir eran los ancianos, me dije: “Han creado un virus para acabar con el problema mundial de los viejos y las jubilaciones”. Nunca creo en teorías conspirativas. En este caso, me la inventé. Primer enigma.

Di una respuesta a ese enigma con otro. Me dije: “No pueden haberlo hecho, porque las cajas de jubilados sirven para subsanar cualquier déficit y son un tesoro inagotable para el saqueo. Por eso, nos maltratan, pero cuidan nuestras vidas como si fuéramos sus billeteras o sus cuentas off shore. Cuando los mismos jerarcas y sus mujeres empezaron a contagiarse en todo el mundo, me dije: “¿Se les fue de las manos?”; y luego: “¡Eureka! ¡Los pérfidos laboratorios!” Las vacunas son el negocio planetario soñado y se prestan de maravillas a la corrupción. En la Argentina, ¡qué paradoja!, esa teoría no funciona: el tema de las vacunas está mal manejado y se están muriendo jubilados, votantes y los mismos políticos (¿se volvieron tontos?), Son más de tres enigmas y una es la muerte.