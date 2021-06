Gente que camina en fila hacia un lado y hacia el otro como si hubieran pergeñado un prolijo desfile hasta confluir en un punto común al fondo de la imagen. Nadie está parado ni sentado. Todos están en movimiento en medio de esa espesa niebla que por lo general se asocia con el invierno, con el frío. Pero no es ese el caso aquí. Pues están caminando por la playa, a la orilla del mar, con vestimentas que claramente indican que hace calor. Eso vuelve la penumbra más llamativa aún, porque no es típica de la primavera. Y, sin duda, como es propio de cualquier niebla, la visibilidad debe ser reducida. Las figuras no se distinguen claramente, pierden sus rasgos, se difumina su individualidad. Además de sus sombras proyectadas sobre la arena mojada, ¿hasta dónde podrán ver?; ¿con cuánta nitidez percibirán a los demás? Lo importante es que aun entre tinieblas a todos se los ve decididos a avanzar.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project