En este atardecer barcelonés, dos hombres exhiben actitudes diametralmente opuestas. El que pasea a su perro transita relajado, con la correa al cuello y una vestimenta propia de quien no puede no echarse ropa encima para salir a la calle. En ese andar tranquilo no puede dejar de reparar en el otro hombre que tiene a pocos metros. Más joven, más cuidadoso en su atavío, parado sobre una colchoneta y haciendo gala de su flexibilidad, exhibe una postura desafiante que el caballero del can observa con admiración, envidia, indiferencia… Sin duda, no le pasa inadvertida la gran destreza de ese ser que con la pierna extendida en alto logra mantenerse erguido como si estuviera apoyado sobre las dos. Tampoco le debe pasar desapercibido que ese logro es el resultado de mucho esfuerzo y sobre todo disciplina. Que en definitiva son condiciones esenciales para lograr cualquier equilibrio, no solo el físico.

