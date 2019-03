¿Es posible la educación sexual?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de noviembre de 2004

Actualmente se ha suscitado un apasionado debate sobre la conveniencia de dar o no cursos de "educación sexual" a los niños en las escuelas. Los términos son paradójicos. Considero que la sexualidad no es "educable". La sexualidad humana es la compleja e imprevisible resultante de un sexo cromosómico, anatómico y de la identificación en proporción variable con uno u otro sexo. A lo sumo se puede dar información adaptada a la edad de los niños sobre la sexualidad humana, cuyos contenidos deberán ser precisados, por medio de los padres, de las comunidades educativas y/o religiosas. Los adolescentes, ya sea que opten por la abstinencia o por la libre expresión de su sexualidad no pueden ignorar las consecuencias de una sexualidad sin protección, que multiplica los riesgos de embarazo adolescente o de enfermedades de transmisión sexual.

Pero más allá de esta información por cierto necesaria, no me parece de utilidad para el niño que se le expliquen las múltiples expresiones que puede tomar la sexualidad entre adultos, que se la considere normal o patológica. Si se habla de sexualidad a los niños, es prioritario, aunque no excluyente, brindarles, al mismo tiempo, la mejor protección de los riesgos de abuso sexual por parte de algunos adultos.

Durante mucho tiempo ha sido subestimada la magnitud que alcanza la violencia sexual con niños, sin que existan en la Argentina datos estadísticos confiables. No se considera con qué gravedad están cada vez más extendidas dichas prácticas, a veces constituyendo verdaderas redes paidófilas, a las cuales ha contribuido la difusión que permite Internet; redes de comercialización de material pornográfico con inclusión de niños, así como el desarrollo del eufemísticamente llamado "turismo sexual" paidófilo, de notorio incremento en países como el nuestro, en el cual la pobreza ha crecido vertiginosamente.

Una problemática no desprovista de cierto efecto de fascinación para algunos medios, la violencia sexual con niños se juzga y condena, pero no se analiza.

Gracias a una encuesta reciente realizada en el marco de un proyecto de investigación conjunto entre un equipo de investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Inserm (Instituto Nacional de la Investigación Científica), de Francia, se ha podido comenzar a cuantificar la gravedad del problema. De este sondeo surge que el 14,5% de los adolescentes encuestados dicen haber padecido abusos sexuales durante su infancia. Entre ellos, el 84% son adolescentes de sexo femenino y 16% de sexo masculino. De los jóvenes víctimas de abusos, el 0,5% de los varones y el 1,7% de las adolescentes lo fueron por algún familiar próximo. Se encontraron tasas de tentativas de suicidio significativamente más altas entre aquellos adolescentes que habían padecido violencias sexuales que en la tasa de grupos no expuestos a ella y de igual edad. Sólo la mitad de los adolescentes habían hablado con alguien acerca de dichas experiencias. Se puede inferir, entonces, que en esta problemática sigue imperando en la sociedad la negación, la desmentida y el silenciamiento.

El abuso sexual de un niño o de un adolescente es ante todo un gesto de violencia. Más allá de que sea o no acompañado de violencia física, encontramos siempre la existencia de una violencia psíquica. Preferimos el término de "violencia sexual" al de "abuso", pues éste es ambiguo. A esa ambigüedad contribuía nuestro Código Penal al calificar hasta hace poco tiempo el abuso sexual de "abuso deshonesto", como si pudiera existir un abuso que no lo fuera.

El efecto traumático de la violencia sexual ejercida sobre niños puede manifestarse inmediatamente en forma de síntomas psicopatológicos de la infancia o hacer eclosión muchos años más tarde, en la adultez, como una verdadera bomba de tiempo. ¿Cómo ayudar a un niño a protegerse de este tipo de acoso para que logre, en la medida de lo posible, sentirse con el derecho a decir que no?

La concepción del niño como sujeto de derecho es de aparición reciente en la historia de la humanidad. Una de las consecuencias es que la Justicia considera al niño una persona capaz de un testimonio válido. Así, el relato del niño es valorado como verosímil por parte de gran parte de las leyes vigentes en países europeos, en los Estados Unidos y en Canadá, y comienza a serlo en los tribunales argentinos.

De la condena a la fascinación, entre la negación y la insistencia malsana, es raro que se hable de este tema en los medios de una manera razonada. Problemática impensable para muchos, se convierte en impensada, al dificultar la formulación de programas de protección que beneficien a los niños. La sociedad reacciona escandalizada, de manera visceral, sin dar espacio para un verdadero debate sobre la mejor manera de evitar el abuso o, en caso de haberse producido, aminorar su efecto traumático en el niño.

El programa de prevención de las violencias sexuales con niños utilizado en Canadá, retomado posteriormente por el Ministerio de Salud de Francia, se basa en hacer tomar conciencia al niño de que su cuerpo le pertenece y que nadie puede utilizarlo para su propio interés. Por intermedio de un video, de material gráfico y diálogo permanente con los niños, con los padres y con los educadores, el programa citado, más que pretender "educar" en sexualidad al niño, pone de relieve el derecho del niño a no someterse a la sexualidad del adulto abusador. Sustenta la firme convicción de que el niño debe ser informado de su inalienable derecho a rechazar la propuesta perversa del abusador, y enfatiza que la ley y las instituciones lo garantizan.

El niño no sabe necesariamente lo que está prohibido, y debe ser legitimado en su derecho a decir que no a un mayor cuando la propuesta sea vejatoria de su persona. Es fundamental que el niño sienta confirmado por parte de los adultos en los cuales confía que su cuerpo es su cuerpo y que sólo a él le pertenece.

El abuso sexual de un niño no es sólo de su cuerpo; es, ante todo, un ataque mayor a su propia subjetividad en devenir. Si bien es su cuerpo el que paga inicialmente el tributo, es toda su identidad la que queda atrapada en la cartografía del lenguaje sexual del adulto abusador. Este último intenta paralizar al niño en su capacidad de pensar y lo compele al silencio y al aislamiento.

Ahora bien, ¿cómo se puede atrever un niño a rechazar la propuesta perversa de un adulto si previamente no ha sido legitimado en su derecho a decir que no en otras circunstancias, si ha sido educado en la sumisión a una lógica que presupone que el adulto puede imponer su voluntad per se, por su sola condición de adulto, sin considerar que esa condición no es sinónimo de equilibrio psíquico?

Persuadir a un niño de su legítimo derecho a rechazar ese tipo de propuestas no puede, sin embargo, constituir una enseñanza perdurable sin un contexto social de libertad ciudadana y democracia. Disponer del cuerpo del otro ha sido siempre la manera de manifestarse de los sistemas totalitarios, públicos, privados o corporativos. Por dicho motivo es crucial que los sistemas democráticos fomenten en los niños, por medio de programas de prevención, la posibilidad de ejercer el derecho a decir que no, condición no suficiente pero necesaria para promover en los niños su propia capacidad de cuidado. Consecuentemente, las instituciones que se ocupan de la infancia deben admitir que, cuando alguno de sus miembros quiebra el contrato social de respeto a los niños, es imprescindible que se los juzgue y no se los ampare con una lógica corporativa. Está en juego la salud mental de los niños y, lo que no es menos grave y de manera concomitante, la credibilidad de las instituciones en las cuales se basa la ley simbólica del contrato social.