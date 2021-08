Esa tarde al sol

Lo mejor de todo era que actuaban como si estuvieran solos. Allí, entre el cielo calmo y esas flores rosas que crecen para ser miradas, dispuestas a mostrarle al mundo, sin pena, que hay cosas que sí logran ser perfectas, ellos cinco se movían como si no existiera nada más. En estos tiempos en que todo se hace afuera porque no hay otro lugar seguro para nada, estaban en medio del resto pero parecían los únicos dueños.

Eran cuatro mujeres y un hombre y no llegaban a los 20 años. Al menos desde la distancia eso decían. Ninguno llevaba tapabocas y era un alivio. El varón vestía un jean oscuro, una camisa blanca pese a que el clima requería algo más de abrigo (aunque seguro era su cuerpo, amplio y delicado, el que disponía de la temperatura) y una guitarra colgada y pegada a su espalda. Ellas también se dividían en dos: las que llevaban faldas plisadas en tonos pasteles junto a una remera de manga larga y el pelo lacio y contenido por una brisa tierna que entendía no debía causar alboroto, y las que llevaban buzo y jeans porque no formaban parte de eso que habían venido a hacer y que cada vez que hacían, cuando no se tomaban pausas, el sol se interponía y montaba rayas o rayos que agregaban destello a la situación como para señalarla y decir, oigan, es acá donde hay que mirar lo que pasa.

Y lo que pasaba era que cantaban. El chico, el pelo tupido y oscuro, guitarra ahora en mano, y las chicas de faldas, cada cual por separado, cantaban una canción que no se oía mientras las otras dos los perseguían sobre el pasto, con el teléfono celular en la mano para filmarlos, entre los árboles que acompañaban, los transeúntes que se colaban pero no los distraían, algunos pájaros que se acercaban y el aire que seguía tibio para darles la oportunidad. Cantaban y no se oía porque no vociferaban o tal vez porque en verdad no decían nada, apenas movían los labios en silencio como para dejar abierta la puerta a todas las posibilidades, a que el público completara eso que ocurría de la manera en que quisiera porque eso tal vez era en verdad la escena, lo que los demás quisieran que fuera, un pedazo de esa libertad tan adolescente incrustada en el centro de la ciudad, a metros de las autos que avanzan, las personas que corren, las que van en bicicleta, las madres que pasean bebés, los padres que entretienen hijos, algún que otro beso, algún que otro picnic y mascotas.

Desde lejos podrían ser tantas cosas. Podrían ser un puñado de estudiantes que cumplían con una tarea escolar, podrían ser un chico y cuatro chicas que imitaban su programa de televisión favorito solamente para divertirse, qué más, podrían ser jóvenes que quieren ser cantantes y lo van a intentar, o que quieren actuar y convertirse algún día en famosos, podrían ser amigos que planeaban un gesto romántico para una declaración cursi de amor, amigos que hicieron playback del tema del momento para subirla a las redes sociales y sumar seguidores, podrían ser parte de un grupo religioso que quiere captar adeptos y lo intenta de esta forma, con música, o esos jóvenes responsables que cuando pierden una apuesta tonta la cumplen, sin importar la vergüenza. Podrían ser chicos que buscaban ganar un concurso de algo, de lo que fuera, o chicos que pretendían pasar el rato, reír un poco y disfrutar después del encierro y del dolor y del miedo. El día se prestaba.

Yo estaba quieta, sentada encima de la tierra a unos metros de distancia, también al sol, con las piernas cruzadas, el cabello despeinado y la espalda encorvada del cansancio, bien vestida de negro. Hubiera querido sacar mi celular y filmarlos para quedarme con la grabación y mirarla por placer, en soledad, cada vez que lo necesitara. Pero no me atreví. No quise que nadie se diera cuenta de cuánto los envidiaba.