Eso tan de nosotras

Miré Fleabag demasiado rápido porque los capítulos son cortos y ahora, en pandemia, me gusta mirar una serie mientras almuerzo en casa y ya son tantas las comidas siempre, acá, que fue cuestión de un par de semanas. Dos temporadas en días. La comencé a ver porque una compañera del taller de periodismo y una amiga, por separado, me dijeron que lo haga y son tan precisas las dos que pensé que no había equivocación posible.

Y fue así porque me encantó. Ella, la protagonista, Phoebe Waller-Bridge, es tan mona y tiene esa nariz de a tramos y además esa boca que suele pintar de rojo, qué lindas suenan las sílabas cuando las pronuncia. Verla hablar a la cámara es como meter los dedos en una gelatina recién desmoldada, apenas tibia, y destrozarlo todo con las manos en un lío bien casero.

De los doce capítulos los embrollos me fascinaron, las tragedias, las risas, la pena constante, lo poco, tan poco y tan hondo, y de las frases magníficas que dice cada vez que abre esa boca hay una que me quedó grabada y justo no la dice ella, con lo que me gusta ella, pero vale igual.

Lo que pasa es en un bar. Ella está sentada en la barra junto a una mujer de 58 años que acaba de ser reconocida por su trayectoria en los negocios. Las dos toman Martini porque los buenos momentos se viven en copas de cuello alto. La empresaria, pelo corto y ceniza, los pómulos en tono rosa y una blusa gris que a la altura del cuello se une en un moño, altanero, bebe un sorbo, apunta el dedo índice contra la mesa y dice, dispuesta a decirlo solo una vez: “Las mujeres nacemos con el dolor incorporado. Lo llevamos dentro a lo largo de nuestras vidas. Los hombres no. Tienen que buscarlo, inventan dioses y demonios para sentirse culpables, mientras que eso es algo que nosotras hacemos muy bien, y luego crean guerras para poder sentir y tocarse y cuando no hay guerras juegan al rugby pero nosotras tenemos todo aquí dentro. Tenemos los dolores del ciclo durante años y años y años y luego, justo cuando sentimos que estamos haciendo las paces, llega la menopausia, llega la maldita menopausia y es lo más maravilloso del mundo. Y sí, todo tu suelo pélvico se desmorona y sentís calor, mucho calor, y a nadie le importa pero sos libre. Ya no sos una esclava, ya no sos una máquina con partes. Solo sos una persona”.

No pude evitar poner pausa. Tuve que parar para pensar en esta verdad que me habían estampado en la cara al tiempo que comía una hamburguesa de soja con ensalada y tomaba un poco de agua para intentar seguir. Agarré la libreta que suelo usar para las cosas, una birome y comencé a escribir: menstruar a los 15 pero quizá a los 9, hacerlo cerca de 480 veces, dejar de menstruar, parir las que quieren, las que pueden, una cesárea, todos los estudios antes de tener un bebé, ese hisopado que molestó tanto a mi amiga Loana, la de Huanguelén, las hormonas, una mamografía, depilarse también las que quieren, la cera caliente sobre la piel sensible, las pinzas, el ardor para encajar, el dedo levantado de la sociedad, el papanicolau, el papanicolau a los 61, con el cuerpo seco, la colposcopía, tener sexo por primera vez.

Son lindas las listas. Siempre resultan algo fascinantes porque son escuetas, pretenden ser simples, concisas, directas y sin embargo tienen todo eso no dicho pero que completa el otro. Es material literario. Escriba quien escriba. Un poema puede ser una lista. Una

belleza. Y sin embargo esta además de tener un tono narrativo me hizo sentir bronca porque me pareció injusta y yo ya sé que el mundo (¿lo construido?) es injusto pero hay días en que me angustio más porque pienso que la vida (¿lo natural?) también lo es y entonces todo parece peor. Hay mil argumentos para desechar esta teoría. De nuevo, ya sé. Pero no siempre, no cada día, me bastan.