Estar en muchas partes y no recordar ninguna

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 00:05

Una superstición del siglo XXI sostiene que las nuevas generaciones saben más cosas porque pueden ver una película, escribir un mensaje y consultar Instagram al mismo tiempo. Pero el estudio publicado la semana pasada en la revista Nature discute la persistencia de la conciencia durante la multitarea. "Realizar dos o más actividades de medios digitales al mismo tiempo empeora la atención de los individuos y genera fallas en la memoria" sostiene el equipo de investigadores de Psicología de la Universidad de Stanford.

Los investigadores midieron la capacidad de la memoria de un grupo de jóvenes de 18 a 26 años mientras realizaban dos actividades de medios digitales a la vez. Descubrieron que la memoria es lineal y no puede atender a dos actividades a la vez. "En estos días de confinamiento todos estamos absorbidos por la información de distintas tecnologías que nos llegan al mismo tiempo. Las memorias que estamos formando se están pisando unas a otras, y eso hace que no las podamos recordar bien", explica el científico español Ignacio Morgado. Quizás por eso, cuando pase la pandemia, no podremos recordarla: estábamos haciendo otras cosas.

Conforme a los criterios de Más información