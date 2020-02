Este es el tipo de cambio que deberíamos tener

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 00:40

¿Cuál es el tipo de cambio que hoy tenemos? Con tantas cotizaciones, con tantos derechos de exportación diferentes, con distintos impuestos sobre el gasto exterior con tarjetas, con la operatoria con bonos o acciones para comprar o vender cambio, es difícil establecer un promedio, además de que no conocemos el monto de cada tipo de transacciones como para hacer ese cálculo.

Tomemos el caso de la soja, que paga un derecho de exportación de 30 %, aunque se podría aumentar a 33 % con la sola definición del Ejecutivo. ¿Sobre qué precio se aplican sus dólares vendidos? Es sobre el precio mayorista que fluctúa alrededor de 58 $/u$s. O sea que, en este caso, nos da un dólar de 40,6 $/u$s. Después tenemos el "dólar solidario", de 30 % más que el precio minorista, que se ubica en 63 $/u$s, con lo cual llegamos a 82 $/u$s, el doble de lo que obtiene la soja por sus exportaciones.

Para los que desean comprar dólares con bonos y liquidarlos en el exterior, en el caso de "contado con liquidación", además de toda la operatoria con bonos y/o acciones, también hay que encontrar quién querría entrar los dólares en este contexto de dificultades con la deuda pública, en la que ya se hicieron varias reestructuraciones, especialmente con la deuda en pesos. Dicho CCL sale 84 $/u$s, pero no sabemos el monto operado de estos bonos o acciones.

También existe el "dólar MEP" que sirve para lograr dólares en el mercado local, cuya cotización es variable y está en los 82 $/u$s, aproximadamente. Se usan los mismos títulos de bonos y acciones, aunque no hacen falta los que cotizan en el exterior. Se liquidan los títulos en una cuenta local.

También, y es más difícil de medir aún, el "dólar paralelo", cuya operatoria opera un volumen más chico, que se cotiza en 78 $/u$s, según los precios de algunas casas que operan en estos mercados.

Para cada producto de exportación e importación hay un tipo de cambio equivalente que se logra por medio de las "retenciones" o sea los impuestos al comercio exterior. Por ejemplo, los granos que no sean soja pagan un impuesto de 15 %, o sea que el tipo de cambio nos queda en 49 $/u$s. Y así para cada producto del comercio exterior, cuanto más caro es el producto, por ejemplo, la importación de autos, más caro es el derecho de importación. O sea la gama de precios pagados por los que necesitan un dólar u otro instrumento en divisas se ha multiplicado con el nuevo gobierno, aunque ya en el anterior, por ejemplo, había derechos de exportación también aunque menores y en pesos por dólar exportado, con lo cual se iban reduciendo con la inflación, que era muy alta.

¿Cuál es el promedio de todos estos tipos de cambio tan abundantes que hoy existen? No lo sabemos: no sabemos si ese promedio, que está entre 41 y 84 $/u$s, dará en realidad más de 60 $/u$s o algo así. Lo que sí es cierto es que la PTE, paridad teórica de equilibrio, el tipo de cambio promedio que deberíamos tener, se ubica en enero de 2020 en los 68 $/u$s. ¿Entre todos los cambios que hoy tenemos, será este el promedio de los mismos? No lo sabemos. Lo que sí es que parece muy injusto el hecho de que alguien sólo reciba 41 $/u$s y otro tenga que pagarlo 84 $/u$s, hasta que podría ser el mismo agente aunque en posiciones distintas.

¿A cuánto debería ir creciendo el promedio del tipo de cambio? Si bien ahora hay menos inflación, usando los incrementos moderados un materia de tarifas, cuyos precios no han aumentado y los precios cuidados que, en la medida que pasen los meses, se irá notando una presión alcista difícil de resolver. Esto nos da un tipo de cambio para fin de año algo superior a los 100 $/u$s, aunque esta es una proyección que podría no corresponderse con la realidad, según el escenario que se tome.

Aunque la inflación sea más baja que la de nuestro cálculo, lo que sí es cierto es que el promedio de los diferentes tipos de cambio deberá ir aumentando, para no encontrarnos en algún momento próximo con un tipo de cambio que se considere atrasado. Hoy se lo considera algo atrasado pues ya se mantuvo varios meses en el mismo nivel y la inflación pasada ha sido alta, aunque en el último mes disminuyó algo. Se considera que los precios crecerán hacia mediados de año, con lo cual el tipo de cambio promedio deberá crecer también.