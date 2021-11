Esto es nuevo

Hemos tenido senados durante unos 27 siglos. Posee algo especial el Senado, como la Corte Suprema; un aura de poder, un prestigio, una respetabilidad y un aire de culminación política que no le cabe siquiera a presidentes y primeros ministros, para quienes se reservan las arengas, pero no siempre la posteridad. Lo honre o no (en la Argentina lo hemos visto prácticamente todo), el respeto es para el Senado. Aquí y en todas partes del mundo.

Las elecciones del domingo tienen muchos dobleces, como suelen tenerlas las legislativas, menos polarizadas que las presidenciales. Pero esta vez hay un titular inevitable. Cuando la marea del tiempo se haya retirado y las chicanas, la coyuntura y nuestras historias personales sean fotos de un pasado remoto, las elecciones del domingo pasarán a la historia como esas en las que el kirchnerismo le hizo perder al peronismo poder real sobre el Senado. Ya había ocurrido, numéricamente, en 2009, pero en circunstancias diferentes. Entonces, con una oposición atomizada, fue más bien un traspié que el acomodaticio peronismo, siempre hábil en el río revuelto, supo capitalizar. Ahora, en cambio, el kirchnerismo le hizo perder poder cuando del otro lado el poder está consolidado. Eso es nuevo.