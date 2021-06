Esto no se arregla más

Hace unos años entrevisté al fundador de una exitosa compañía de internet. El guion es más o menos siempre el mismo: primero, un poco de charla trivial para no ir directo al grano, que sería un poco descortés.

Durante esos minutos de conversación inicial este poderoso hombre de negocios opinó que la corrupción en la Argentina no era grave, y que en su país sí que tenían una dirigencia corrupta. Su país, a todo esto, es uno de esos faros que los argentinos observamos, encandilados, cuando pensamos en emigrar. No lo revelaré, porque esa charla fue en off, pero me dejó helado. El hombre pintó un panorama siniestro, y, aunque al parecer no estaba del todo informado acerca de la situación argentina, me dejó pensando en todos los extranjeros que conozco y que se quejan amargamente de que sus países “son un desastre que no se arregla más”. Así que estas gentes exageran o en todos lados se cuecen habas. Sí, tenemos indicadores elocuentes de la larga decadencia argentina, pero también señales de una nación a la que le sobra inteligencia y pujanza. Me ofrecieron emigrar varias veces, pero siempre pensé que no todo lo que reluce es oro y que la Argentina no se arregla sola. La arreglamos los decentes desde adentro. ¿Es una lucha? Lo es. Pero vale la pena.