Una de las primeras cosas que aprende un estudiante de Derecho es cómo lidiar con el engaño. Desde que el hombre es hombre, se trata de la piedra angular de un sistema jurídico: Adán y Eva; Caín y Abel; Isaac y Esaú, y así, hasta nuestros días. Con mayor o menor sofisticación siempre está presente. El desafío más básico para la ley es evitar que se haga trampa; y si se hace, sancionarla.

El ardid de partir el bloque oficialista en dos para birlar la silla que corresponde a la oposición en el Consejo de la Magistratura, es eso, un engaño. Técnicamente no es ni simulación; es algo mucho peor, es dolo. Pero lo más grave es quién lo ejecuta. Este es el quid de la cuestión: se trata de uno de los árbitros haciendo trampa porque no le gusta el desarrollo del juego, que lleva adelante un falseamiento destinado a burlar la fórmula de legitimidad que debiera sostenerlo.

Para ser más claros: quien se supone es el primero que debe velar por el cumplimiento de las reglas de juego, es el primero en violarlas, recurriendo a una astucia que desde los orígenes del Derecho es reconocida como un vicio de la voluntad. En criollo, se trata de un acto que no tiene valor alguno y que sólo busca dilatar una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. O deformarla. Esto no es cuestión del viejo cuento de los dos lados de la biblioteca; es el Viejo Vizcacha “al palo”.

Para algunos, la causa es la expansión propia de los populismos, que ven el sistema jurídico como mera arcilla que se moldea a piacere; para otros, son temores fundados de avances judiciales irrefrenables. Por la razón que sea, más o menos piadosa, estamos presenciando la conformación de un escenario de crisis de legitimidad en el que todo es posible, marcado por dos vectores que van a determinar el futuro inmediato de los acontecimientos: un conflicto entre poderes del Estado que se acelera y toma distintas formas, en medio de una situación económica con índices alarmantes.

En un derrotero de tensión institucional tan grave, con ciertos actores dispuestos a tensionar hasta el límite y más allá, la responsabilidad del resto se acrecienta. Sobre todo porque la misma conducta sirve de argumento y excusa en otros planos: ahí está el eufemismo de la “renta inesperada”, que pretende llevar al capitalismo a una nueva dimensión, donde hay distintos tipos de renta de acuerdo a exóticos criterios aplicados por quien debe fomentar el crecimiento económico, no demolerlo. Una vez más, creando una realidad inconstitucional con palabras (capciosas).

Hay una virtud del sistema sin la cual todas las demás son inútiles: no engañar. Arcaísmo propio de los regímenes personalistas, siempre activo, poderoso. Es algo tan primordial lo que está en juego: los límites, los pesos y los contrapresos. En definitiva, el concepto elemental de que sólo el poder contiene al poder, para que no se desborde en arbitrariedad y atropello. Esperemos que el sistema y la paciencia aguanten, y no terminen en un conflicto totalizador, de vacío de poder.