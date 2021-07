Fantasmas bajo la sábana

Premios, pagos a cuenta, dedazos, traiciones, cancelación de deudas, apuestas a futuro, caprichos personales, razones obvias y motivos inexplicables. El espectáculo vuelve a escena. Así es cada cierre de listas de candidatos. Un largo proceso de elaboración que termina definiéndose en apenas unas horas entre muy pocos que definen la suerte de algunos miles, que influirán en la vida de decenas de millones. El primer análisis arroja la nómina inicial de ganadores y perdedores. Unos con merecimientos no siempre explícitos para estar y otros con deméritos poco claros para quedar afuera. Así es el sistema.

Los ciudadanos casi siempre eligen de lejos, sin poder acercarse mucho a la (empañada) vidriera de las ofertas. La gestación está vedada al público. Mejor que no se sepa. No extraña, entonces, que debajo de la (lista) sábana puedan encontrarse muchas sorpresas. No necesariamente agradables. Incluso para los que comparten el lecho partidario que los cobija. Hay que comprar todo o nada, como combos cerrados de comidas rápidas. Por eso, antes de ir a votar, muchos deberán tomar un buen digestivo. También se puede bregar por que el sistema alguna vez cambie. Y dejar al desnudo a los fantasmas que siempre se esconden bajo las sábanas.