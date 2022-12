Festeje, Cristina: ¡estamos en semis del Mundial!

escuchar

En la semana estelar de la Justicia, lo que ha pasado es enormemente injusto. La condena a Cristina tenía méritos más que suficientes para llevarse todo este espacio, pero me veo forzado a compartir la atención con muchos otros temas de enorme trascendencia. El primero: ¡estamos en las semifinales del Mundial! En el duelo de reinas, perdió Máxima. Mi cábala de pedir para el país más goles que dólares sigue funcionando, así que, por favor, espero el debido reconocimiento por parte del público. La verdad, hoy me encantaría hablar de fútbol; lástima que las obligaciones golpeen a mi puerta. También es inoportuno que el Covid haya hecho puntería en Cris mientras templaba su espíritu y su palabra en El Calafate para un glorioso reencuentro con la militancia, pasado mañana. Así de cruel es la realidad. Para peor, estas azarosas circunstancias la harán volver con una sobrecarga de resentimiento. Según me secretea alguien que la conoce bien, está muy dolida con la providencia, con el destino, con esos dioses de la fortuna que tantas veces la han bendecido; no entiende por qué la abandonaron justo ahora, en una instancia liminar de su vida. ¿Los cielos le están dando una señal? Su trayectoria inmaculada, una deriva en la que los éxitos se superponían, de pronto cambia de sentido. Esos pensamientos la perturban. En los confines del sur, sola y contemplativa, vino a descubrir que también puede ser visitada por los demonios. No importa, Cris, festeje: póngase la celeste y blanca.

Dentro del cúmulo de acontecimientos que comparten cartel con las desventuras de la vice y con Qatar, uno es particularmente sensible y se lleva todas las luces: por el cepo a las importaciones, hay escasez de tripa; sí, nos estamos quedando sin tripa, ese pellejito que recubre los embutidos. La perspectiva de una Navidad sin chorizos, salchichas, salames y mortadelas podría provocar una estampida social; que te destripen para las Fiestas no es algo que el pueblo esté dispuesto a soportar sin hacerse oír. Un par de escalones abajo en importancia figura otro faltante, también culpa del cepo: insumos que se usan para operaciones cardiovasculares; centros de salud públicos y privados informaron que han empezado a postergar cirugías. Pregunté en Economía por esta cuestión, y me contestaron: “Tuvimos que elegir entre que se operaran 1000 o 2000 pelagatos con problemas de corazón, o ahorrar dólares. Y, bueno, elegimos”.

A propósito: me dicen que a Massita le está siendo muy redituable su gestión como ministro. Entendí perfectamente el mensaje: está ganando peso específico, contactos, votos.

Otra de las noticias de la semana: el viaje al sur de jueces, un funcionario de Larreta y un agente de inteligencia invitados por Magnetto. Imperdonable; ¡imperdonable que no me hayan invitado! Yo hubiese tenido la primicia y hubiese ofrecido mi camioneta para llevarlos. Más importante, se privaron de mi consejo, que algunos juzgarán de candoroso: “Señores jueces, señor secretario de Justicia y Seguridad de Larreta, no se junten con espías”. El que se junta con espías amanece mojado.

El miércoles, en cierto momento de la tarde, prendí la radio y escuché que un periodista estaba diciendo: “Era un presidente sin poder, desgastado, manifiestamente inhábil. Terminó como tenía que terminar. Lo echaron y acaba de asumir la vicepresidenta”. Cuando me enteré de que hablaba del peruano Castillo ya era tarde: sufría un súbito ataque de pánico. Impresionante el cariño que le he tomado a Alberto.

Aunque a los codazos, porque compite con novedades de gran impacto, quiero darle su lugar al fallo que encontró culpable a Cristina de haber comandado un dream team que se robó 1000 millones de dólares. El número se dice fácil, pero liderar esa movida requiere de un esfuerzo titánico, continuado, permanente, sobre todo para alguien que además trabajaba de presidenta. Pensemos que dentro de ese equipete había tipos como Lázaro Báez o como Josecito López, que fuman debajo del agua: a la menor distracción, se quedan con un hotel.

Quizá lo más impresionante de esta historia es que Cris fue condenada durante un gobierno kirchnerista. Desdichada mujer, con lo que remó reformas a la Justicia, movimientos de jueces y fiscales, operaciones en el Consejo de la Magistratura, asonadas contra la Corte, para terminar así, con el ingrato título de “ladrona” en la prensa mundial. Y todo por esa maldita idea de Néstor de montar su propia empresa constructora. Muero por leer Sinceramente, volumen II, en el que la asociación ilícita entre su marido y el monotributista se llevará más páginas que la sentencia del Tribunal Oral. Néstor volverá a morir.

¿Seis años nos parece poco? No hay que ser golosos. Aquel título ingrato vale más que mil palabras, mil relatos y mil millones. ¿Es cierto que no es candidata a nada? A ver: es candidata a ir a la cárcel. No seamos golosos. Los Kirchner nos recuerdan que la gula es un pecado capital.