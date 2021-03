Parece una foto de tiempos pretéritos, cuando la gente se agolpaba y una escena colmada de personas era simplemente una postal común de un día cualquiera. Es más, son tantos que si no fuera porque todos se desplazan en distintas direcciones podríamos pensar que están reunidos por alguna circunstancia en particular. Sin embargo, solo están atravesando el cruce de calles más transitado y, ergo, más famoso del mundo, en el área de Shibuya, en Tokio. Bajo la lluvia, con paraguas casi idénticos, brindan la ficción de que nada sucede, de que no hay un estado de emergencia declarado por el gobierno por la cantidad de contagios. Esta ficción, como tantas otras, bien puede formar parte de los cientos de mundos imaginarios que nuestra mente urde casi sin darse cuenta todo el tiempo. A veces son apocalípticos y otras, de ensueño. Las más de las veces, por suerte o por desgracia, nunca llegan a ser reales.

