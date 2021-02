Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AP - Crédito: Matt Rourke

9 de febrero de 2021 • 00:00

Perro y amo, sentados lado a lado, comparten la misma actitud serena y contemplativa. Se han ubicado casi debajo del puente Benjamin Franklin, en Filadelfia, Estados Unidos, y observan el río que los separa de la otra margen de la ciudad. Tal vez el paisaje les dé sosiego frente a las aguas calmas y la distancia que los separan de las construcciones de enfrente. Esa lejanía que puede ser reconfortante, si no se desea estar del otro lado, o angustiante, si lo que se pretende es lo contrario. Placer por estar lejos de donde uno no quiere estar o añoranza del lugar que querría alcanzar. Aquí ambos tienen el privilegio de contar con el puente que une los dos extremos y pueden elegir de qué lado quedarse. Desde dónde mirar la vida. Dichosos ellos, a diferencia de muchos que no cuentan con una estructura que les permita elegir de qué lado sentarse.

