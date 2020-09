Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: Reuters - Crédito: Carlo Allegri

NUEVA YORK.- En medio de ese tapiz verde, ella se estira y contorsiona. Su cuerpo elástico logra adoptar una posición que no es la natural del ser humano y que solo alcanzan aquellos que entrenan su anatomía hasta adquirir una flexibilidad que les permite doblarse sin romperse. Sin duda requiere esfuerzo y tesón alcanzar ese grado de plasticidad. Esta destreza corporal que se puede apreciar a simple vista tiene su correlato en otra que no se capta con tanta facilidad. Como no es evidente a la vista, exige mayor tiempo y pericia para detectarla y valorarla no solo en uno mismo, sino también en los demás. Se evidencia en gestos pequeños y en grandes actos. Y cuando se la pone en práctica a la larga siempre reluce. La poseen aquellos que tienen la capacidad de acomodarse a las distintas circunstancias, de adaptarse a los cambios. Y al igual que con lo corporal, para lograr esta otra flexibilidad se requiere mucha gimnasia y disciplina.