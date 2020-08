A ritmo lento

Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

31 de agosto de 2020 • 00:00

Los maniquíes y su humanidad ajena. Al borde de lo siniestro, todos recrean, de algún modo, al replicante que no fue. Miren si no al que asoma por la estrecha abertura de la persiana: bañado en luz de interior, aún ajeno al aire de la mañana, asiste impávido a los movimientos que anuncian el comienzo del día. Su territorio es el del barrio de Once, castigado por el Covid como casi todas las zonas mayormente comerciales de la ciudad. El día en que se registró esta foto comenzaba la lenta reapertura, con dedos cruzados, rezos creyentes y no tanto, de una actividad que exige gente, circulación, alguna que otra cercanía. La vida sigue mientras la muerte acumula dígitos que, como casi todos los horrores cuando se hacen cotidianos, ya no parecen espantar demasiado. Quizás por eso -y por el difícil invierno que se habrá vivido puertas adentro- hay más melancolía que festejo en este nuevo comienzo.