Una mujer, con barbijo para protegerse contra la infección por COVID-19, se refleja en una ventana de una capilla, junto con una caja de metal que se dice que contiene los restos de San Dimitrie de Basarabov, el santo patrón de la capital rumana, en Bucarest. Fuente: AP - Crédito: Andreea Alexandru

Diana Fernández Irusta 6 de noviembre de 2020

Lo irreal de esta foto. La dificultad para discernir, en un primer momento, qué es reflejo y qué no, que está más acá o del otro lado del vidrio (aunque no del espejo). Colaboran las penumbras, la luminosidad ocre, el ajeno destello del sol. Apenas un detalle golpea con la crueldad de lo que es indefectiblemente real: el barbijo, constancia de que la imagen es actual, rigurosamente cierta. La mujer aquí retratada es rumana y rinde honores a San Dimitri de Basarabov, santo patrono de Bucarest. El rectángulo plateado que surge al pie de la imagen, casi una aparición, corresponde al recipiente que contiene los restos del santo. Para él son las flores, la mirada, el respeto contenido. Si este hubiera sido un año normal, se contarían por miles las personas dispuestas a honrar al patrono. Pero es 2020, el virus acecha y las restricciones no saben ni de cultos ni de ruegos.

