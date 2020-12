Realidad recortada

Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Drew Angerer

La conjunción de los elementos de la imagen es muy peculiar. Un hombre con gesto adusto custodia animalitos de juguete prolijamente dispuestos sobre un vehículo militar. ¿Qué hace el hombre cuidando peluches que no habría razón para que estuvieran en riesgo? ¿Por qué los peluches no están en una juguetería o en los brazos de los niños? Sin contexto es difícil la comprensión. Todo se entiende cuando tenemos todas las piezas del rompecabezas. La principal: Toys for Tots es un programa de la Reserva del Cuerpo de Marines que distribuye juguetes en Navidad. Y Melania Trump es la encargada de repartirlos. Así, nos damos cuenta de que el hombre custodia a la primera dama; el camión es de los Marines, y los juguetes esperan a ser entregados a niños carenciados. Siempre que la realidad aparece recortada, qué difícil es encontrarle sentido.

