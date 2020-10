Rumbo al festejo

Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AP - Crédito: Marco Ugarte

15 de octubre de 2020 • 12:14

Por qué la máscara, es la primera pregunta. ¿Una gentileza para el fotógrafo? ¿Una práctica ancestral, quizás cotidiana? Estamos a mediados de octubre, y semejante barrera temporal no es lo mismo aquí, en la ciudad de Buenos Aires, que allá, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Porque se acerca noviembre y, con su arribo, llegará la celebración del Día de los Muertos. Las caléndulas que se arraciman en este bote no son más que un leve anticipo. Por estos canales -vestigios del sistema de transporte alguna vez creado por los aztecas, un eco de la lejana Tenochtitlan- el vaivén de los preparativos se hará cada vez más intenso. Al cabo de un año que ya no sabe si pasó rápido o se está haciendo eterno, en un mundo agotado y harto de una incertidumbre demasiado mortífera, los viejos ciclos piden renovarse. La fiesta y su promesa fértil reclaman seguir estando presentes.

