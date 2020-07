Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AP - Crédito: Rajesh Kumar Singh

Lo primero es la sonrisa. Esa capacidad de los niños para seguir siéndolo, aun cuando todo conspire contra la continuidad de esa infancia. El pequeño vendedor de globos sonríe y se eclipsa un alud de calamidades. Él sonríe y por un instante no hay miseria, ni amenazas urbanas, ni cansancio, ni falta de escuela. Tampoco riesgo de virus, aunque ese barbijo mal puesto lo delate. Y uno no sabe si impugnar o agradecer a quien, desde adentro del auto, haya dicho eso que generó una sonrisa capaz de aliviar tantas cosas. Hay un niño vendiendo en las calles de Prayagraj, India y, adentro del auto o al final de su recorrido, un niño que recibirá un globo de regalo. Lo que no hay, lo que falta hasta la angustia, son las razones. Palabras con las que explicarles, a ambos niños y a tantos otros en cada rincón del planeta, por qué si todo debiera unirlos, en realidad viven en los bordes de un abismo que les dirá, ahora y el resto de su vida, que son diametralmente opuestos.