Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Mauro Pimentel

21 de agosto de 2020

No se sabe si el Cristo pretende abrazarlos. O si, hiératico, apenas asiste a la circular, empecinada y ancestral exhibición de los padecimientos humanos. Ellos avanzan hacia el máximo símbolo de Río de Janeiro con la cabeza gacha del peregrino y la voluntad física de un trabajador. Aunque su atuendo no lo señale fácilmente, son soldados de las Fuerzas Armadas brasileñas. Se ocupan de desinfectar las escaleras y terrazas que rodean al Cristo Redentor, con vistas a su apertura al turismo. No está claro cómo será este paisaje, las mismas escaleras, el mismo cielo, cuando en lugar de estos hombres y sus herméticos uniformes blancos haya despreocupados veraneantes, quizás con algún barbijo a mano. Nadie lo sabe, y algo de eso resuena en el lejano abrazo de la escultura, resignada a la incertidumbre tanto como los pequeños seres que acudirán a fotografiarse a su sombra.