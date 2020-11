Postales nocturnas

Fuente: AP - Crédito: Alexander Zemlianichenko

Diana Fernández Irusta
30 de noviembre de 2020

Mientras tanto en Moscú, podría titularse esta foto que parece salida de otro año y no de este sufrido 2020. Una imagen hermosa en lo evidente: la cápsula nocturna que se intuye calma, la placidez de una pista de hielo, el hechizo del alumbrado público. La imagen también es bella por el modo en que se sustrae del tiempo. A menos que se conozca la historia del lugar donde fue tomada, algo en ella escapa al rigor de lo contemporáneo. Cada detalle tiene un no sé qué de atemporal: la pareja que patina tomada de la mano, la silueta de los edificios señoriales, el orden minucioso de las luces, el espacio colectivo aunque no atiborrado. El pasado, intrincado en el presente: el complejo donde disfrutan los patinadores es el VDNKh o Exposición de los logros de la Economía Nacional, monumental parque de unas 235 hectáreas de disfrute actual y nombre anclado en los tiempos de la extinta Unión Soviética.

