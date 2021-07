Frank Sinatra, un hombre atrapado en un hit

Esta es la historia de un hombre encadenado a una canción, o de cómo Frank Sinatra odió a “Extraños en la noche” desde la primera vez que la escuchó, pero cuando la grabó jamás pudo -ni quiso, ni supo- dejar de cantarla.

Sinatra fundó su propio sello musical para tener el poder de elegir a sus propios músicos y arreglistas y decidir su repertorio, todo in my way. En 1966 le acercaron una canción compuesta por Bert Kaempfert con letra de Charles Singleton y Eddie Snyder. “No quiero cantar esto. Es una mierda” dijo Frank, pero terminó aceptándola para que no cayera en manos de Tom Jones. Nadie esperaba que se convirtiera en un hit: el 9 de julio de 1966 alcanzó el número 1 en el ranking de Billboard, superando a Paperback writer de los Beatles. Ganó el Grammy de ese año a mejor canción, álbum del año, mejor interpretación masculina pop, mejor disco del año, mejor arreglo musical para interpretación vocal y mejor grabación. “Extraños en la noche” había sido maldecida con el éxito

“Hay una canción que no soporto. Simplemente no la soporto. Y por supuesto, ha llegado el momento tortuoso, no para ustedes, sino para mí” dijo ante el público de Las Vegas; se sabe que cuando se está en esa ciudad, se viste smoking y se han tomado muchos tragos es imposible mentir. La cantó una vez más, porque odiaba a “Extraños en la noche” pero más odiaba ser pobre. Una canción puede salvarte, pero también puede perseguirte, atraparte y convertirte en su esclavo.

Además

Son muchos los ejemplos de artistas pop que llegaron a detestar a sus canciones más exitosas y es una cosa más frecuente de lo que parece. Nombremos a Madonna con Like a Virgin, a REM con Shinny Happy People y a Robert Plant con su Escalera al Cielo. Y entre nosotros, a Litto Nebbia con La Balsa y a Luis Alberto Spinetta con Muchacha ojos de papel (a la que, entre amigos, llamaba con desprecio “Mucama ojos de papel”).