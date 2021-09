Frau Angela

Hace poco me di cuenta de que crecí rodeada de mujeres fuertes. Aparte de mi madre, que rara vez se rinde ante las cosas (a pesar de las cosas), estudié en un colegio alemán del conurbano bonaerense y tuve muchas docentes que no hablaban de feminismo, no sé si protestaban contra las desigualdades y los privilegios de los hombres, pero sí tenían gestos feministas. Me puse a pensar en ellas hace unos días, en medio de la pequeña revolución que significa para el mundo, para la política y quizá para las mujeres la partida de la canciller de Alemania Angela Merkel tras 16 años en el poder.

Merkel gobernó sin pronunciarse como feminista y fue señalada por no hacerlo: la acusaron de callar, de llevar adelante su gestión con rasgos masculinos, de no lograr la igualdad salarial, la paridad en el Parlamento. Apenas unos días antes del final de su mandato lo dijo. En un evento junto a la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (autora del libro Todos deberíamos ser feministas), qué mejor lugar para hacerlo, afirmó “soy feminista” con una chaqueta azul Francia, pantalones oscuros y un guiño a la reina Máxima de Holanda, argentina ella, a quien citó como responsable de su cambio porque, dijo Angela y sonrió leve, antes lo decía con timidez.

Para una parte de la sociedad fue tarde. Yo, por algún motivo, a Angela siempre la pensé feminista, a pesar incluso de ella. Para mí era feminista por el vínculo que tenía con su marido, compañero e independiente, porque nunca permitió que la mostraran como adorno, porque se sentó en la mesa chica de los que mandan y no habilitó a que la callaran. Tampoco se dejó obnubilar por las flores: tantas veces fue la única del lugar en recibir ramos preciosos...

Nunca es fácil entender. El feminismo para muchas es una construcción que solo puede montarse cuando se destruye todo lo que se tenía como cierto. No defiendo a Merkel pero no la culpo. A mí también me costó. Yo me quejo de lo tarde que llegué al feminismo, me pregunto qué estaba haciendo cuando otras chicas de mi edad leían a la francesa Simone de Beauvoir, después la leo a ella y a otras más e intento hacer un camino y fue en ese intento, y gracias a Merkel, que me puse a pensar en mis maestras.

Recuerdo en particular a tres. Les decíamos Frau, señora en alemán. Entonces, en los 90, el formalismo de señoras a las casadas y señoritas a las solteras regía y sin embargo no sabíamos nada de sus vidas. No importaba, eran Frau igual: Frau Anne, Frau Annelise, Frau Vogt. Las dos primeras altas, rectas y espigadas, la tercera más petisa y de ojos algo oscuros, cada una llegaba y el lugar se detenía en un silencio frío y blanco para verlas llegar. Éramos adolescentes con hambre de vida, queríamos probarla a los manotazos, y ellas conseguían lo que al resto le costaban gritos: que escucháramos. En sus clases se aprendía. No permitían burlas, no dejaban que los alborotadores (en mi caso varones) les faltaran el respeto. En un sector dominado por la presencia de mujeres (aún hoy educar parece ser tarea femenina) pero no reivindicado como de poder, ellas tomaban el control y lo ejercían. Y en esos años en que se esperaban de las mujeres rasgos maternales porque sí, porque se decía que venían con ellas tuvieran o no hijos, mostraban lo ridículo de la premisa y no se inmutaban. Pero debieron pagarlo: fueron tildadas de autoritarias, como si una mujer al poder solo pudiese ser autoritaria.

Creo que las mujeres solemos pagar precios al dejar marcas. Como mis maestras y como Angela, criticada por poco feminista (¿hay que decirlo para serlo? ¿hay niveles de feminismo?). Se la va a extrañar. En las fotos de las cumbres internacionales se la va a extrañar. En las decisiones se la va a extrañar. Es una mujer que se va y eso se extraña.