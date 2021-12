Frente de tormenta

No sabemos si es un filtro o la simple acción de la luz en un día brumoso. Lo cierto es que, vestida de sepia, la imagen le escapa a los husos horarios, al calendario, al ritmo opaco de cada día. No es más que una escena de playa: están las construcciones endebles (se las adivina de madera), la barriada cercana, la fiesta de la espuma y los reflejos del agua sobre la arena. Todo parece sumergido en un tiempo indefinido: el caballo y ese carrito precario que arrastra podrían pertenecer a cualquier época. Sin embargo, la foto se tomó por estos días. Ese mar es el Mediterráneo, que acuna a su modo la costa de Gaza. Aquí, en la imagen, la tormenta solo supone lluvia, algún arrebato del viento, otro tipo de escarcha en la arena. Aquí la tormenta, incluso su promesa, es bella. No ocurre lo mismo del otro lado de la foto, allí donde tragedia y geopolítica se encuentran.