¿Frente de Todos o unidos pese a todo?

No es fácil hallar un argentino politizado que no haya citado alguna vez un axioma de Perón. Ni antiperonistas furibundos han podido evitarlos. Entre sus seguidores, uno de los best sellers que cada tanto resucita, en formato original o remixado, es el que decía que "el año 2000 nos encontrará unidos o dominados", consagrado en 1953.

El unanimismo, como expresión del todo, es el desiderátum de cualquier proyecto hegemónico. El ser único encierra a todos y afuera no hay nada. Ya lo decía la marcha: "...todos unidos triunfaremos". Aunque sobren los fracasos y no hayan faltado hegemonías.

En estas horas de internas calientes en el Frente de Todos no faltará quien, en breve, recuerde al General. La coalición, que para volver cambió el amenazador "vamos por todo" por el amigable "es con todos", tiene la unidad en estado de observación.

Entonces, si nada explota después de tantos chispazos, ¿deberá decirse que el éxito se logró a pesar de todos"? De lo contrario, ¿la culpa, como siempre, será de todos? Ni yanquis ni marxistas, todistas.