Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: Reuters - Crédito: Baz Ratner

Definitivamente aquí hay algo fuera de lugar. La escena hace recordar las imágenes de animales salvajes en ámbitos urbanos que proliferaban en medios y redes sociales durante los primeros días de la pandemia. Pero esa experiencia fue efímera, tanto como es permanente la enorme estructura de cemento que sirve de sostén a la línea de ferrocarril que atraviesa el Parque Nacional de Nairobi, en Kenia. La desproporción brutal de esa construcción logra aquí que las cebras, habitantes naturales de ese parque, parezcan recrear aquellas postales curiosas de hace apenas unos meses. Pero si por algo remite a ellas no es por su ilusoria semejanza, sino por la disposición diametralmente opuesta de los elementos de ese encuentro desigual. Las obras humanas no suelen necesitar un estado de excepción para irrumpir allí donde todavía "no hay nada".