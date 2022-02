Gasto público, muertes silenciosas, medidas educativas

Gasto público

El Gobierno ha tomado la decisión de reducir los subsidios a efectos de achicar el gasto público. Loable propósito, pero en lugar de quitar los aportes al transporte público, en especial a los de la CABA, como se ha anunciado, perjudicando de este modo a todos los ciudadanos que viven y trabajan en la ciudad, debería reducir, y drásticamente, el gasto de las legislaturas, tanto nacional, provinciales y municipales. El Congreso Nacional prevé un gasto de 51.572 millones de pesos; a mi juicio un costo por demás excesivo para la cantidad de veces que los legisladores se reúnen para discutir y votar leyes, algunas de ellas por demás intrascendentes para la vida de los ciudadanos.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Muertes silenciosas

Recientemente vivimos con sorpresa y dolor la pérdida de 24 jóvenes de bajos recursos intoxicados al consumir cocaína mezclada con carfentanilo, opioide sintético de alto poder en mínimas dosis, de la familia del fentanilo, droga de uso habitual en anestesia y en pacientes con respirador en UTI. Ante todo, quiero destacar el aporte que realizó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando en el decreto 560 de 2019 de la presidencia de Mauricio Macri introdujo un listado de nuevos estupefacientes que podían llegar a la Argentina, incluyendo el carfentanilo, desconocido para muchos hasta hoy, y destacar su valiente participación en el debate y la denuncia sobre la gravedad que representa el ingreso o la fabricación de pastillas de la familia del fentanilo como nuevo y poderoso opioide sintético, situación alertada por EE.UU., con miles de muertes por su abuso, y por México, por su fabricación y tráfico internacional.

Un segundo aporte que quiero realizar es que, si bien es nuevo el uso ilegal de estos opioides, no lo es el consumo del fentanilo y su derivado, el remifentanilo, como drogas medicinales que producen fuerte adicción y graves secuelas, afectando principalmente a trabajadores y profesionales de la salud, anestesistas, clínicos de áreas de urgencia, terapistas, camilleros, enfermeros, que con fácil acceso a estas ampollas terapéuticas en instituciones de salud pública y privada encuentran una forma fácil de adicción, ocasionando miles de muertes silenciosas y anónimas en todo el país en los últimos años. Todo médico sufrió de cerca la pérdida de colegas y amigos que fallecen sin engrosar las listas de víctimas oficiales por adicciones, ya que no son clientes del narcotráfico y mueren por depresión respiratoria severa. Se los asiste en forma anónima, respetando su condición de adicto, pero algunos no logran ser ayudados. Sería una buena oportunidad, sin reprimir, de ayudarlos desde entidades públicas, privadas y fundaciones, como la tarea destacada que ya realizan algunas asociaciones profesionales en la prevención y recuperación de estos adictos entre sus asociados. Estas muertes silenciosas, sumadas a los 24 jóvenes víctimas de carteles asesinos, deben ser un llamado de atención para que el tráfico de opioides sintéticos no se instale en la Argentina, tan permeable al narcotráfico.

Jorge R. Pedro

Médico cirujano

Medidas educativas

El domingo pasado leí una carta pública titulada “Vaciamiento educativo que compromete el porvenir de la patria”, que pone de manifiesto que el Consejo Federal de Educación, para facilitar la promoción de año o grado, dictó disposiciones presionando a los docentes que certifiquen aprendizajes no verificados. Sin duda que el texto suscripto por educadores de excelencia grita toda la verdad cuando destaca la estafa educativa al dar como cierto un nivel de aprendizaje que no se corresponde con la realidad que se pone en evidencia finalmente cuando los alumnos se presentan a competir con educandos de otros países y una y otra vez el resultado es el más estrepitoso de los fracasos. Es por ello que también coincido y apoyo con firmeza el reclamo a las autoridades sobre que se empiece a educar en serio, reconstruyendo la escuela argentina, que en la actualidad está en crisis por las resoluciones que menoscaban la dignidad de maestros y profesores, afectando sustancialmente el fin último de la escuela, que no es otro que enseñar a toda costa y con la exigencia que requiere la primera materia del ciclo vital de todos los individuos, pues solamente aprendiendo con entusiasmo riguroso podrán conseguir los objetivos que se propongan.

Héctor Luis Manchini

Exjuez de cámara de Neuquén

DNI 7.779.947

Derecho laboral

El excelente artículo de Luciano Román “Paloma Herrera o Baradel, un duelo sobre el futuro”, desnuda la incompatibilidad del derecho laboral con el éxito de las empresas, de cualquier tipo. Un cuerpo de baile no puede regirse por los criterios rígidos del derecho laboral, y menos aún del que gozan los empleados públicos. Prueba de ello es que el fútbol no se rige por esas normas. ¿Se imaginan equipos de fútbol donde los jugadores tengan estabilidad, tanto en sus funciones como en sus remuneraciones, y en sus horarios? ¿Qué selección nacional tendríamos? No le ganarían a nadie. Por eso el deporte, el baile, y en definitiva cualquier actividad, deben permitir una dirección ágil, una asignación dinámica de recursos, y una cultura de competencia y de mérito. Si no es así, solo el fracaso está al alcance.

Mariano F. Grondona

DNI 12.946.521

Peaje

El 13 de febrero, a las 17, hice más de una hora de cola para pagar el peaje de Samborombón en dirección a Buenos Aires. Es el único peaje que tiene esas colas imposibles. Las autoridades deberían tomar nota de esto e impedirles operar en esas condiciones.

Daniel Garzón

DNI 11.76.523

