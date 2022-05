¿Género o comida?

“Genio”, me dijo el censista cuando le pasé el código del cuestionario que respondí de manera virtual. Solo por curiosidad, periodista al fin, le pregunté cuántos en mi edificio lo habían hecho de esa manera (17 sí; 5, no, contó; todavía le faltaban algunas unidades).

De las 61 preguntas preparadas por el Indec, me llamó la atención particularmente la que tiene que ver con la identidad de género y cómo nos percibimos. Estas eran las ocho opciones (por orden de aparición): mujer, mujer trans/travesti, varón, varón trans/masculinidad trans, no binario, otra identidad/ninguna de las anteriores, prefiero no contestar, ignorado).

Se trata de algo personal, del mundo íntimo de cada uno, difícil de cuantificar y de llevar al plano de las estadísticas. Divertido sería saber qué respondieron algunos abuelos, religiosos, machistas irredentos y pacatos.

En un país con las necesidades básicas de la población resueltas capaz que podría interesar para un estudio sociocultural sobre hábitos y diversidades sexuales. Aquí habría sido mucho más útil preguntar a cada censado sus hábitos de alimentación (cuántas veces al día come y si se “autopercibe” bien alimentado).