Gestación por sustitución, una deuda pendiente

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 17:23

En el ámbito de la reproducción asistida sabemos bien que el deseo de formar una familia no siempre se condice con las posibilidades reales de lograrlo. La infertilidad es una causa, quizás la más frecuente y atendida. Sin embargo, existen condiciones físicas y biológicas que no están relacionadas directamente con problemas de fertilidad, y cuyas necesidades se han dejado a un lado en el marco legal argentino.

Partiendo de este punto, es necesario entender la importancia de ciertas técnicas que, como debe ser siempre en la ciencia y la medicina, están al servicio del bienestar de la sociedad. Una de ellas es la gestación por sustitución, la más postergada en cuanto a regulación, a escala mundial y también en la Argentina, donde la Justicia ya emitió al menos 52 fallos a favor de familias formadas a través de esta técnica para la que aún no existe una reglamentación al respecto.

La subrogación uterina se utiliza cuando una pareja o persona desea ser madre o padre pero no tiene la capacidad de gestar. Del otro lado, la mujer que lleva adelante la gestación no tiene la voluntad de filiación con el hijo o hija por nacer. El tratamiento más frecuente es la fecundación in vitro (FIV), utilizando óvulos y espermatozoides de la pareja en cuestión o bien recurriendo a la ovodonación, por ejemplo en caso de tratarse de una pareja de hombres, aunque también se puede llevar a cabo por el método de inseminación artificial. La diferencia entre ambos es que, en el primero, la fecundación se concreta en el laboratorio y luego se le transfieren los embriones a la persona gestante, mientras que en la inseminación artificial la fecundación sucede dentro del útero.

Los casos que existen han tenido distintas soluciones: hay procesos realizados en el país, y otros de argentinos que lograron llevar a cabo la técnica en el extranjero. Pero, si no existen normas, ¿de qué modo se lleva adelante actualmente este tipo de tratamiento? Ante la ausencia de una ley que reglamente la gestación por sustitución, hay distintas posibilidades, aunque todas tienen un denominador común: quien otorga la posibilidad de realizar el tratamiento y resuelve vacíos legales después del nacimiento, es la Justicia.

Basados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el derecho a la identidad, y la Ley de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, los juzgados dan luz verde a esta técnica. Sin embargo, el vacío legal deja lugar a un abanico de posibilidades: ¿se debe iniciar el proceso antes de la implantación del embrión o durante el embarazo? ¿qué pasa cuando el niño o niña ya nació? Dependiendo del caso, los procesos judiciales pueden durar años, y mientras tanto las familias no pueden terminar de consolidarse.

El deseo de maternidad y paternidad es algo único, a lo que nadie, por la razón que sea, debería tener que renunciar

No se trata de "alquilar vientres". Uno de los debates en torno a esta técnica, es la posibilidad de que se genere un negocio en base al "alquiler" de esta posibilidad de gestar. Sin embargo, las leyes existen, justamente, para regular y en todo caso evitar este tipo de fines de lucro a partir del uso del cuerpo, y que no se trate de "sacar ventaja" de las personas más vulnerables social y económicamente.

En este sentido es que los proyectos que se han presentado remarcan la importancia del vínculo afectivo que debe existir entre la persona gestante y los padres o madres que desean formar esa familia. Este vínculo debe ser cercano y comprobable, para que no queden dudas de que se trata de una situación meramente solidaria, donde el único movimiento económico tenga que ver con los gastos médicos que supone el embarazo, aunque el tratamiento, tal como está previsto en la Ley Nº 26.862, no debería representar mayores gastos, debiendo cubrirlo la obra social o prepaga de los pacientes.

Es importante dar marco legal a los tratamientos médicos, ya que son las técnicas y tecnologías las que permiten que la sociedad tenga un mayor bienestar y que las personas accedamos a los derechos de manera más igualitaria e inclusiva. El deseo de maternidad y paternidad es algo único, a lo que nadie, por la razón que sea, debería tener que renunciar.

Tocoginecólogo especialista en reproducción asistida, director del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) Buenos Aires

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS