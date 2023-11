escuchar

El ausentismo laboral continúa siendo un desafío empresarial importante en todo el mundo, con costos significativos que persisten incluso después de la pandemia. La identificación de las causas subyacentes y la implementación de estrategias de gestión efectiva son esenciales para abordar este problema y mejorar la productividad.

El costo del ausentismo laboral es un tema que sigue impactando a empresas en todas partes. A pesar de los avances en la medicina y la tecnología, el ausentismo sigue siendo un desafío económico que afecta a diversos sectores y regiones. Se espera que esta tendencia al alza continúe hasta 2030.

El ausentismo laboral tiene diversas causas, pero las enfermedades y los accidentes siguen siendo las más comunes. La gestión efectiva de este problema implica un seguimiento atento de los casos por parte del equipo médico de la empresa. Esto garantiza que los estándares de criterios, calidad y plazos se cumplan durante la enfermedad del colaborador.

Sin embargo, en algunos casos, las causas del ausentismo pueden no ser tan evidentes. Un clima laboral poco amigable, la cultura organizacional o las demandas insatisfechas por parte de los colaboradores pueden contribuir a esta problemática.

Para abordar el ausentismo laboral, las empresas deben implementar políticas y prácticas claras y concretas. Algunas estrategias incluyen:

1) Establecer normas y procedimientos: políticas claras sobre cómo notificar ausencias, qué licencias son pagas y cuáles no y cuáles son los requisitos para justificar ausencias, por ejemplo.

2) Cultura de bienestar: fomentar la salud de los colaboradores a través de programas de bienestar que incluyan charlas informativas, capacitaciones, ejercicios físicos y apoyo emocional. Esto puede mejorar el clima laboral y el presentismo.

3) Flexibilidad laboral: ofrecer opciones de trabajo flexible, como el teletrabajo y horarios ajustables, puede ayudar a los colaboradores a equilibrar su vida personal y laboral

4) Gestión del estrés: Promover la gestión de la salud mental para prevenir el agotamiento, también conocido como burnout.

Diversos estudios han demostrado que el retorno de inversión (ROI) en la salud de los colaboradores oscila entre 2.6 y 3.1. Esto subraya la importancia de implementar programas de salud y bienestar. Cuando los colaboradores se ausentan, las empresas enfrentan costos relacionados con su sueldo, el sueldo del reemplazo y su curva de aprendizaje, además del posible impacto negativo en el equipo de trabajo.

En definitiva, no contar con programas de salud y bienestar en las empresas podría ser un ahorro de dinero solo en el corto plazo, pero generaría grandes problemas a futuro. Como dice el dicho: “Good for people, good for business”. La gestión del ausentismo no solo mejora la productividad sino que también mejora la calidad de vida de los colaboradores y de la comunidad en general.

Médico especialista en salud ocupacional