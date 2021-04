Gigante gentil

No han estado calmas las cosas en la península de Reykjanes, en Islandia. Durante las últimas tres semanas, dice la National Geographic, hubo 50.000 sismos. Leves, pero cada vez más intensos. Hasta que la lava empezó a brotar de la cima la montaña Fagradalsfjall, en la región de Geldingadalur. Hacía 800 años que no se veía lava en esta parte del país, y ahora el gentil volcán –que no representa un peligro para las personas ni para los pueblos cercanos (el más próximo está a menos de 8 kilómetros)– atrae a miles de curiosos, que no se cansan de sacarle fotos a un espectáculo que tiene el atractivo de lo más primario que podemos presenciar en la Tierra. Así, incandescente y con océanos de lava fluyendo durante eras, permaneció nuestro planeta poco después de formarse, 4600 millones de años atrás. Vaya si amerita una foto.

