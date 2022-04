Gratitud al veterano, punto de partida; Argentina, despierta

Malvinas

Gratitud al veterano

Cada 2 de abril, los veteranos de Guerra de las Malvinas experimentan un alto grado de sensibilidad y una predisposición especial a los saludos, a los recuerdos; del mismo modo lo reciben sus familias y las familias de los 649 custodios de las islas. Sería muy lindo que este 2 de abril, a los 40 años de la guerra, si conocemos un veterano, lo llamemos, le mandemos un saludo, un mensaje, un whatsapp, y si lo cruzamos, un gracias sincero mirándolo con gratitud sostenidamente a los ojos; un abrazo, una palmada. Quizá para nosotros no represente mucho, pero estoy seguro de que para cada veterano haría la diferencia.

Ellos se merecen que hoy sea un día especial, diferente, y que se sientan reconocidos.

Javier Sánchez de La Puente

javiersanchezdelapuente@fibertel.com.ar

Punto de partida

El 2 de abril de 1982, en un operativo militar conjunto, impecable desde el punto de vista profesional, se recuperó el irredento suelo patrio de Malvinas, el capitán de infantería de marina Pedro Edgardo Giachino se erige en el primer héroe. El país se puso de pie y produjo lo que parecía imposible, la unión de los argentinos tras un objetivo común. Esta fecha, hito de la defensa de la soberanía argentina en los tiempos modernos, debe actuar como acicate en todos nosotros, la concordia y la paz deben primar. Esta es una deuda para con nuestros combatientes, tanto aquellos que yacen en la tundra malvinense, en el Mar Argentino, como los que vemos desfilar con orgullo en cada acto, en cada rincón de nuestra querida patria.

Gloria y honor a nuestros héroes, gloria y honor a nuestros bravos combatientes, que su sacrificio no sea en vano, sino el punto de partida de una Argentina justa, soberana y, fundamentalmente, unida en pos de un objetivo común.

Pedro Pablo Farías

DNI 11.420.597

Argentina, despierta

A los tan amenos e informativos artículos escritos por el formidable periodista Hugo Alconada Mon sobre Malvinas, me gustaría agregar una simple reflexión. Para muestra solo hace falta un botón. Imaginemos por un instante que el desastre de 1982 no hubiese sucedido, que lo sembrado por las hermanas Cañas hubiese seguido su curso y las islas hoy estuviesen bajo la administración de nuestro querido y sufrido país. Imaginemos a esos nuevos portadores de pasaportes argentinos bajo una inflación de 50% anual, que por su puesto es “culpa” de los cuatro años de desastre del gobierno de Cambiemos, luego de un derrotero cuasi ininterrumpido de éxitos económicos de la mano de las brillantes gestiones del justicialismo. Imaginemos el repiqueteo de la política de planes sociales, con piquetes en Puerto Argentino reclamando una presencia más voraz del Estado, modelo que ha probado su rotundo éxito en todo el mundo… salvo en los países desarrollados. Imaginemos a ese conjunto de nuevos argentinos realizando una presentación conjunta a Elon Musk y pidiendo volver a estar bajo el ala de una gestión previsible, y no bajo el ala de un país soberano sumido en la incertidumbre y la pobreza.

Argentinos, a las cosas. Dejemos la emergencia atrás, despertemos del letargo de los encantadores de serpientes que prometen salvatajes llenos de verborragias vacías de realidad. La realidad está en el trabajo diario, que no lo crea el Estado, lo creamos cada uno de nosotros.

Argentina, despierta.

Rafael Martínez De Sanzo

rafael@authenticargentina.com

Perdón

A los combatientes de Malvinas, a los que regresaron y a los familiares de los que allí murieron, perdón por mi cobardía, por nada hacer, aun sabiendo que como soldados ofrecieron y entregaron su vida combatiendo fusil en mano por nuestra patria, lo cual tendría que ser suficiente para expiar hechos pasados y tener el reconocimiento que merecen, el ser héroes de Malvinas caídos en combate.

Abel Nicanor Cuyupari

DNI 13.346.750

----------------------------------------------------------------------------------------

Rayo

Le explico a la lectora María Alejandra Rodríguez, por su pregunta en la carta publicada ayer: el señor Beliz fue alcanzado por el rayo cristinizador. Esta enfermedad no tiene cura.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

Ruta 2

Seguramente no esté en tema, por eso me gustaría comentarle al gobernador Kicillof el lamentable estado de la autovía 2, a cargo de Aubasa, empresa pública propiedad de la provincia de Buenos Aires cuyo presidente es el escribano Ricardo Lissalde. A partir de una de las tantas medidas populistas tomadas por este gobierno, el valor del peaje actual es una risa, unos 240 pesos, hasta Mar del Plata, lo que obviamente se refleja en el pésimo estado de la ruta. La mayoría de los autos circulan por la mano izquierda ya que la mano derecha tiene pozos y desniveles ocasionados por el transporte de carga. Los domingos a la tardecita, 10 km antes de Samborombón, el tráfico usualmente se detiene totalmente, lo que genera una demora de más de una hora debido al peaje. En cualquier país que use la lógica los peajes son totalmente automatizados, agilizando el cobro y evitando aglomeraciones. Pero acá, para justificar los sueldos de los empleados sindicalizados de las cabinas de peaje, no les importa demorar a miles de familias que pretenden retornar a sus hogares luego de un merecido descanso.

No les importa, total el gobernador se traslada en helicóptero.

Hernán J. Lanusse

hernan636@gmail.com

Basura en Recoleta

Desde hace unos meses, en la zona de Recoleta y aledaños pueden verse a primera hora de la mañana los contenedores de basura con todo su contenido desparramado: bolsas, residuos, etc. Un espectáculo muy desagradable, poco higiénico y ecológico. Es difícil suponer que el gobierno de la ciudad no lo haya percibido. La pregunta es: ¿cómo puede ser que todavía no haya tomado las medidas necesarias para impedirlo? ¿Acaso por incapacidad, ineficiencia, desidia o tan solo desinterés?

Mariano Maurette

DNI 14.043.958

En la Red Facebook

Guerra en Ucrania: Rusia amenaza con cortar el gas a la UE

“Los europeos tienen que aprender a vivir sin comprar los recursos de Rusia, que busquen otro distribuidor, como Qatar, Canadá u otro país”- Víctor M. Benítez Rivas

“No gobiernan, ¡amenazan!”- Cynthia Bosch