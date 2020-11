Hablar de cine, hablar de otra cosa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2020 • 00:05

La revista Revista de cine pertenece a una tradición argentina (o a la traducción argentina de una tradición acaso francesa) que muestra nominalment todas las cartas. La dirige Rafael Filippelli y consiguió la muy poco modesta hazaña de llegar al número 7. Es cierto que no hay trampa en el nombre: es realmente una revista de cine. Pero como pasa con toda verdad crítica (y todavía creemos algunos en eso), la consideración de un arte puede derivar en conclusiones que no son inválidas para otras artes.

Por capricho, aunque no tanto, uno podría demorarse solamente en dos frases, entre las innumerables de las más de 180 páginas. La primera procede de un ensayo de David Oubiña sobre Jean-Luc Godard a propósito de su película Adieu au langage: "El cine se constituye como un lenguaje cuando se convierte en un discurso intransitivo: mostrar aquello que (todavía) no se sabrá ver. Por eso rescata en los perros una mirada humana que los humanos no tienen". La otra es de Beatriz Sarlo sobre Joker: "Sin hipérbole no hay pantalla llena". La crítica es más apátrida.

Conforme a los criterios de Más información