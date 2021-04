Hora de repensar

La política argentina sí que representa bien el domingo de Pascua, digo por la rosca. A todos los problemas que tienen los ciudadanos –42% de pobreza, inflación decidida a ser muy exitosa, aumento de infectados de Covid-19, vacunas que llegan con cuentagotas, inseguridad creciente, solo como ejemplo para no deprimirnos más– la respuesta de la política es la rosca y el enfrentamiento inútil.

Menos mal que nos llega un poco de aire zen desde Uruguay con el presidente Luis Lacalle Pou diciendo que va “a contar hasta 1000” antes de pelearse con Alberto Fernández. Debería estar agradecido el compañero de fórmula de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a cargo del Poder Ejecutivo, por el trato que le dan del otro lado del charco. Acá, nadie cuenta ni hasta cinco para criticarle la gestión y presionarlo, empezando por la vicepresidenta, que sigue muy inquieta porque no le resuelven de una vez todos sus pendientes judiciales.

Menos Dylan, que desde que conoció el mar y anduvo en helicóptero está más fiel que siempre a su “padre” humano, propios y ajenos buscan marcarle la cancha a Fernández. “Presidente, repiense sus prioridades. Le dedica 10 horas por día a ocuparse de los problemas judiciales de su vice, pero ¿cuánto tiempo dedica a ocuparse de la pobreza, la desocupación, a entender las trabas que tiene la Argentina? Le resulta más cómodo no romper los esquemas fracasados; repite todo lo que ya fracasó. No tiene el coraje de cambiar”, le sugirió con tono firme a Fernández Patricia Bullrich, presidenta de Pro. No sabemos aún si la Piba, como le gusta llamarla a Hugo Moyano, contó hasta más de 10 antes de escribir y difundir una dura carta al mandatario apenas se supo que la pobreza aumentó en un año otro 6,5% y que hoy 19 millones de argentinos y argentinas viven más que muy mal.

A esta altura, poca, de la gestión, en la que Fernández no ha encontrado consenso ni con quienes lo sentaron en el sillón de Rivadavia, resuena en la quinta de Olivos una frase que no es de su autoría, pero que le cabe a la perfección –”las relaciones me duran menos que un pote de queso crema”, confesó Jimena Barón sobre su poco éxito en el amor–. Dicen que los domingos suelen ser de reflexión, quizás sea momento para que Fernández cuente hasta 1000, repiense su presente y asuma ser el gestor de su gobierno, hasta Dylan se lo va a agradecer.