Ideología, donación, disculpas

Ideología

Las pruebas están a la vista y el país lo ha padecido en carne propia: seguir un rumbo marcado por la brújula ideológica es el mayor error que se puede cometer en política. Es como andar con anteojeras, limitando las alternativas posibles para alcanzar el bienestar general. El fracaso en el manejo de la pandemia por la falta de vacunas que no se consiguieron a tiempo, por ser fiel a los amigos afines a la misma corriente de pensamiento, deja al descubierto lo nefasto de alinearse detrás de otros países por su orientación ideológica. De cara a las próximas elecciones, más allá de elegir las caras de los candidatos y los lugares que ocupen en las listas, los políticos deberían poner el foco en qué tipo de nación somos y dónde estamos parados, para mirar al futuro, y para que el mundo también nos vea claramente.

Claudio Jorge Blanco

DNI 12.532.853

Donación

La reciente donación de 3,5 millones de vacunas por parte del gobierno de Estados Unidos, frente a la venta de vacunas rusas Sputnik (por cierto incompleta, ya que fallaron en la entrega de la segunda dosis) o al altísimo precio de las chinas Sinopharm, plantea un enigma: ¿será que el capitalismo americano muestra sensibilidad social y el comunismo ruso o chino piensan solamente en su negocio?

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Disculpas

El Presidente ha dicho: “Hay quienes con los muertos hacen el negocio de dividirnos”. Es indiscutible que la pandemia mundial se ha cobrado muchas víctimas. Pero desde su inicio (marzo/2020) en la Argentina se han tomado decisiones que agravaron y mucho la situación. Se hizo una cuarentena eterna en desmedro de la economía y la vida de cada ciudadano, desaparecieron vacunas, hubo un vacunatorio vip vergonzoso que causó la renuncia del ministro de Salud, se demoraron testeos y la compa de vacunas, llegando a rechazar millones (Pfizer). Hemos hecho todo mal, cuando el pueblo más lo necesitaba. Debió pedir disculpas , lo cual lo hubiera engrandecido. Lo invito a hacerlo, en honor a los que se fueron y a los que quedamos.

Marcelo Martin

DNI 23.276.722

Cuarentena

Hemos superado los cien mil muertos en la Argentina por la pandemia que azota a la humanidad, tragedia que en nuestro caso merece alguna consideración respecto del comentario que en su momento realizó el médico infectólogo Pedro Cahn, cuando señaló que “al que no le guste la cuarentena, que pruebe con la muerte”. El número que nos consterna nos hace deducir que antes de pronunciar un comentario de tamaña crudeza y tan temerario e imprudente se debería pensar en sus consecuencias. El rigor científico debe estar por sobre la política, los resultados están a la vista

Eduardo Pedro Coda

DNI 4.584.463

Corte de vías

Estación Constitución, tarde del jueves 15: he visto el drama de los trabajadores que debían volver a sus casas después de muchas horas de labor. No quiero discutir la razón o no de los que cortan las vías, pero entiendo que si tienen algún reclamo que hacer, lo hagan ante el ente responsable o a quien, desde el poder, se encarga del tema. Pero cortar vías se ve que al poder no le preocupa, y tampoco que miles de personas queden varadas a expensas de la voluntad de unos pocos. Estamos entonces en un grave error, porque una autoridad, si es que la hay, debe solucionar esto y no hacer padecer a miles por un reclamo sectorial. A ello hay que sumar el riesgo de contagio del Covid-19 por la aglomeración de gente.

Rubén Rigalli

DNI 6.210.149

Desconocimiento

El presidente Alberto Fernández debe haber sido el único caso, entre todos los primeros mandatarios mundiales, que al referirse el lunes pasado a las manifestaciones del pueblo cubano en contra del gobierno comunista dijo que no conocía la dimensión del problema. Dicho comentario debe haber sido provocado por el hecho de que todavía no había recibido la orden de su jefa, Cristina, sobre lo que tenía que decir al respecto.

Luis García Morales

DNI 93.421.262

Libre determinación

En momentos muy delicados en lo humanitario en que el pueblo cubano ha salido a reclamar por su libertad, resulta indignante escuchar a quienes argumentan que en Cuba no hay una dictadura y acusan a sus ciudadanos de atentar contra la “revolución”. Ya poco importa debatir si en Cuba hay o no una dictadura; existe un concepto muy anterior y que trasciende esa discusión. Se trata de la simple “libre determinación de los pueblos”, de cuya existencia e importancia histórica no se han enterado los eternos adalides de la izquierda retrógrada. Muchos podrán argumentar que Cuba es el paraíso en la Tierra. Pero ocurre que el pueblo quiere otra cosa, y ha dicho basta. No hay mejor prueba de la mentalidad tiránica y antidemocrática de muchos militantes de izquierda que su discurso en contra de la libre determinación de los pueblos.

Manuel Pedro Fraga

DNI 12.361.798

Escuelas

Esta semana termina el primer cuatrimestre del calendario escolar y muchos niños porteños siguen sin poder asistir en doble turno al colegio. La distancia entre alumnos que exige el protocolo para clases presenciales implementado por el GCBA (1,5 metros) impide que los colegios muy chicos, o aquellos con muchos chicos por clase, puedan ofrecer sus actividades normalmente. Por otro lado, los padres seguimos pagando el 100% de la cuota, aunque recibimos la mitad del servicio contratado. Ahora que la mayoría de los maestros están vacunados, creo que es hora de que el Ministerio de Educación considere modificar ese ítem del protocolo. Así, nuestros hijos podrán de a poco recuperar la normalidad perdida.

Constanza Campos

DNI 27.308.755

En la Red Facebook

Informe de Unicef. Más de un millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio de este ciclo lectivo

“El tiempo perdido de aprendizaje jamás se va a recuperar“- Susana Beatriz

“Un desastre”-María Teresa González

“¿Por qué no se propone cambiar el calendario del ciclo lectivo? Por un par de años podrían dictarse las clases de agosto a abril o mayo y evitar los meses que más castiga la pandemia”- Edgard Gustavo Andrada

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project