9 de junio de 2020 • 00:42

TOULOUSE, Francia.- Cuerpos contorsionados al punto de casi no poder distinguir qué parte corresponde a cada uno de los dos bailarines que ensayan. Claramente, se destaca el rostro de una mujer en medio del entramado de piernas y brazos que componen este movimiento que exige la presencia del otro. It takes two to tango reza el dicho en inglés para hacer referencia a aquellas actividades que requieren sí o sí del involucramiento del otro para poder llevarlas a cabo. Hay mucho que se puede hacer en soledad, que elegimos hacer por nuestra cuenta. Pero, como todo, esto también tiene un límite: el que enfrentamos ante la imperiosa necesidad, muchas veces física y tantas más afectiva, de que alguien nos ayude, nos sostenga, nos apuntale. Sin esa contraparte, sobreviene la imposibilidad de concretar nuestras acciones, nuestros anhelos. Reconfortante cuando podemos vencerla. Frustrante cuando no encontramos quién nos acompañe para sortearla.