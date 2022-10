Incertidumbre y escenarios de contingencia un año antes de las elecciones

Marcelo Manera - LA NACION

Las elecciones en Brasil corroboraron una tendencia que se vislumbra desde antes de la pandemia en Europa y América Latina: con la excepción de Emmanuel Macron en Francia y las de mitad de mandato de México, los incumbentes suelen perder. En algunos casos demuestran ser competitivos (y hasta sorprenden, como Jair Bolsonaro), pero en otros ni siquiera afectan la definición de los candidatos, tal el caso en Colombia. Esto coloca un signo de interrogación respecto de lo que pueda ocurrir el 8 de noviembre en los Estados Unidos, durante los comicios de renovación parlamentaria y de 36 gobernaciones, algunas influyentes como California, Florida y Pensilvania.

Joe Biden había logrado recuperar algo de imagen e iniciativa política, en especial gracias a la parcial desaceleración inflacionaria. Pero el impacto en la economía del incremento de la tasa de interés dispuesto por la Reserva Federal (que podría profundizarse antes de fin de año) golpea el ánimo de los votantes: 2022 se encamina a ser uno de los peores años en términos de caída de los principales indicadores bursátiles desde 1931; el costo de las hipotecas casi se triplicó en poco tiempo y explica la primera pérdida en el valor de las propiedades desde la gran crisis financiera de 2008; y si bien el mercado de trabajo luce firme, sectores como logística, tecnología o servicios financieros comenzaron a ajustar sus plantillas. El equipo de comunicación de Biden hizo malabares para rebatir la idea de recesión a pesar del crecimiento negativo de los dos primeros trimestres (hay gran interés en las inminentes cifras del tercero). Además, los republicanos enfatizan otras cuestiones: el aumento de la criminalidad, la crisis con la inmigración ilegal (en particular en la frontera sur) y el liderazgo presidencial débil (por la avanzada edad y las dificultades cognitivas que demuestra el mandatario). Por su parte, los demócratas piensan movilizar la base partidaria con la cuestión del aborto, en especial entre mujeres y jóvenes, luego del controversial fallo de la Corte Suprema que revirtió la jurisprudencia generada por el caso Row vs. Wade.

La atención del mundo también estará centrada en la segunda vuelta en Brasil el próximo 30 de octubre: Lula parece muy cerca de la victoria, sobre todo a partir de los apoyos de Fernando Henrique Cardoso y de la senadora del MDB (Movimiento Democrático Brasileño) Simone Tebet, tercera el domingo pasado. Históricamente en ese país el candidato más votado en primera instancia siempre se alzó con el triunfo en el ballottage (sin reversión de la tendencia original, como ocurrió en 2015 en la Argentina). Pero el controversial presidente en ejercicio tiene cierto momentum a su favor: logró el soporte de figuras claves (como el reelecto gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema) y confía en el clima de polarización extrema. En su campaña toman con calma los apoyos recibidos por su rival: muchos legisladores “tucanos” (integrantes del Partido Social Demócrata Brasileño –PSDB–, liderado por Cardoso) votaron con el gobierno y simpatizan por Bolsonaro. Algo similar ocurre con referentes del MDB. Más allá de la galvanización política e ideológica, el “sistema” brasileño tiene sus reglas y la fragmentación parlamentaria, con predominio de la centroderecha, sugiere que aún ante un triunfo de Lula los cambios que experimentó la política en ese país son profundos y duraderos. La hipótesis de que Bolsonaro constituía un liderazgo episódico que había aprovechado la proscripción de Lula en 2018 para alzarse con un triunfo mañoso fue desmentida por la realidad: aunque parte del establishment intelectual lo rechace, surgen en Europa y América Latina liderazgos de derecha que cautivan a segmentos crecientes del electorado. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ya había confesado su frustración con los chilenos por haber rechazado la nueva Constitución. Estuvo más prudente con el resultado en Brasil, tal vez para no regalar más argumentos al propio Bolsonaro, que sostiene que votar por Lula implica seguir el camino de Venezuela, Nicaragua o la Argentina.

Las perspectivas electorales del oficialismo en nuestro país no parecen mejores: perdió las elecciones de mitad de mandato en 2021 y los sondeos apuntan en la misma dirección de cara a 2023. El FDT carece de candidato competitivo, sufre un enorme desgaste como consecuencia de la pésima gestión y la mala imagen persigue a sus principales referentes. El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner no cambió nada: a poco menos de un mes de ocurrido, la investigación perdió centralidad y prácticamente ya nadie habla del tema. ¿En un país tan vertiginoso, puede modificarse este escenario a un año de las próximas elecciones presidenciales? ¿Cuáles eran las chances de Alfonsín, Kirchner, Macri o el propio Alberto Fernández doce meses antes de recibir la banda presidencial?

Para que mejoren las chances del oficialismo es necesario (aunque no suficiente) que repunte la situación económica y, en especial, que se reduzca la inflación. El presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, que deberá ser enmendado en los debates de comisión, no da motivos para el optimismo: la única ancla que puede moldear las expectativas es el acuerdo con el FMI. No contiene medidas para incrementar las perspectivas electorales del oficialismo: solo se trata de durar, evitar un descalabro y pasarle al próximo gobierno la mayor cantidad de correcciones macroeconómicas posibles. ¿Se resignará el peronismo a una derrota casi segura sin intentar dar pelea? ¿Alcanza con el dispositivo desplegado por Sergio Massa para asegurar al menos que sea digna?

Con audacia y capacidad para disciplinar a la tropa propia por parte de Cristina, el FDT debería emular el Plan Real de 1994 en Brasil e implementar un plan de estabilización que modifique el malhumor imperante en el 70% del electorado. El principal beneficiario sería Massa, que insiste en tomarse una especie de sabático plurianual para pensar un eventual operativo retorno hacia 2027. Tal vez se trata de una mera especulación, aunque … ¿cuál sería su actitud si en los próximos meses sigue siendo imposible reducir los subsidios a la energía? Un kirchnerismo duro que todavía no cede en la batalla por las tarifas… ¿acompañará este mayor nivel de pragmatismo?

Esto explica los actuales debates político-institucionales en que, con la seguramente transitoria oposición de Alberto Fernández, la mayor parte del peronismo apuesta a eliminar o suspender las PASO. Suponiendo que se volviera a la legislación anterior, el gobierno podría llamar a elecciones hasta con 90 días de anticipación. Si se complicara la situación económica y considerando la renuencia de CFK a pagar los costos políticos del ajuste, lo mejor sería resolver la sucesión presidencial antes de que la crisis escale, tal vez en abril o mayo, cuando el Banco Central acumularía alguna reserva por la liquidación de la cosecha gruesa y todavía no habría que abonar las importaciones de gas.

Frente a este galimatías, en JxC la incertidumbre es creciente y sin las PASO, las dificultades para dirimir las candidaturas aumentan. La política electoral complica la definición de consensos programáticos fundamentales por parte de la principal fuerza opositora, que ya fracasó cuando tuvo la responsabilidad de gobernar por haber llegado mal preparada sobre todo en materia económica. De lejos, la principal preocupación de la ciudadanía. En un recorrido lineal y sin manotazos de ahogado, la oposición debería encaminarse a una victoria cómoda, incluso en primera vuelta. Como se trata de la Argentina, seguramente enfrentaremos escenarios volátiles. Por eso el país es ignorado por los inversores, que siguen castigando los activos como si la actual mala praxis hubiera de continuar. Por suerte los mercados a veces se equivocan.